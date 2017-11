DIRECTO: Iglesias llama "delincuente" a Rajoy por ser 'M. Rajoy', miembro de una "organización delictiva"

El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control marcada por Cataluña y el caso Gürtel. El momento más tenso ha sido el 'cara a cara' entre el presidente, Mariano Rajoy, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. El 'morado' ha acusado a Rajoy de formar parte de una "organización delictiva", integrada por "delincuentes". "Consejos vendo, que para mí no tengo. Aplíqueselo", ha respondido el jefe del Ejecutivo, tras pedirle a Iglesias que aclare si fundó su partido con financiación de Venezuela e Irán, y con dinero en 'b'. Asimismo, el también presidente del PP ha considerado que la UDEF ha desmentido ya que hubiera indicios de que pudiera haber cobrado sobresueldos. Además, Rajoy ha respondido a Rivera que le ha preguntado qué piensa hacer el Ejecutivo para que el proceso electoral se desarrolle con garantías y en libertad y, con ese fin, hacer frente a posibles ataques cibernéticos que busquen "sabotearlo" para beneficiar a los partidos independentistas. El presidente ha dicho que los comicios se celebrarán con "normalidad y tranquilidad" y que en ellas se podrá votar "en plena libertad". Esta sesión deja también otro rifirrafe entre el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien esgrimiendo unas esposas ha afirmado que mientras la Policía y la Guardia Civil "les molieron a palos" en el referéndum ilegal del 1-O, los independentistas les molerán "a votos" el 21-D.

11.00. Duran i Lleida, exlíder de Unió Democràtica de Cataluña, anuncia que votará al PSC el 21-D

En una entrevista en Los Desayunos de TVE Duran i Lleida ha asegurado: "Voy a votar sin ningún tipo de complejo" y ha añadido que "lo importante no es tanto la ideología como alguien que tenga la capacidad de dialogar". Así, ha asegurado que el PSC es la "única opción" con la capacidad de "conciliar" e intentar "articular algo distinto" a los dos principales bloques políticos.

Preguntado por las declaraciones en las que Mas se desligó ayer de la responsabilidad del la declaración unilateral de independencia, diciendo que en enero de 2016 ya no estaba al frente de la Generalitat, Durán le ha reprochado que bajo su mandato se cometió "el primer error" al "dejar y entregar a la CUP la agenda política de Cataluña".

10:25. Rufián saca unas esposas

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha alertado a Zoido, esgrimiendo unas esposas, de que la Policía y la Guardia Civil "les molieron a palos" en el referéndum ilegal del 1-O pero los independentistas les molerán "a votos" el 21D.

Vistiendo una camiseta con las fotografías de los antiguos miembros del Govern encarcelados, Rufián ha denunciado que el Gobierno central ha hecho de las cárceles la "pesadilla" de los catalanes.

Rufián enseña unas esposas a Zoido en la sesión de control https://t.co/paSafF8PzQ pic.twitter.com/4cOUgxmN3g — Antena3Noticias (@A3Noticias) 15 de noviembre de 2017

'Ojalá M.Rajoy acabe con una de estas', ha remachado Rufián enseñando de nuevo las esposas.

Zoido, que ha criticado a Rufián por acudir al Congreso solo para tener su 'minutito de gloria', le ha recordado que cuando llegó a la Cámara Baja prometió estar en Madrid solo 18 meses y sin embargo continúa en su escaño.

'No se ha ido, a lo mejor no le ha funcionado la impresora para imprimir su renuncia', ha ironizado el titular de Interior, en referencia a la impresora que exhibió en otro pleno del Congreso el portavoz de ERC y con la que pretendía imprimir las papeletas del referéndum del 1 de octubre.

10:19, Zoido lanza un 'zasca' a Rufián

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha lanzado una pulla a Gabriel Rufián por no haber dimitido.

▶️ @ZoidoJI a Rufián: "Igual no ha podido enchufar la impresora que trajo para imprimir su renuncia como diputado" pic.twitter.com/v8A0P6hZh2 — Partido Popular (@PPopular) 15 de noviembre de 2017

Zoido también se ha comprometido con Ciudadanos a equiparar los salarios de las fuerzas de seguridad del Estado con las policías autonómicas, en referencia a los elevados sueldos de los Mossos.

10:14. Sáenz de Santamaría acusa a los 'comunes' de romper con el PSC para entrar en un posible Govern independentista

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este miércoles a los Comunes de Ada Colau de haber roto el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona como "pago anticipado" para poder entrar en el Gobierno de la Generalitat con sus 'colegas' independentistas tras las elecciones del 21D.

Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta al portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, quien le ha recriminado que el PP haya formado con el PSC y Ciudadanos un "bloque patriota" con la intención gobernar Cataluña "contra una parte de los catalanes".

10:03. La vicepresidenta recrimina al PSOE que "siga la estrategia" de Iglesias con la Gürtel

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado a la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, que en vez de ejercer en el Congreso el papel que le correspondería a Pedro Sánchez, "siga la estrategia" de Pablo Iglesias, pidiendo responsabilidades al PP por el caso Gürtel.

▶️ @SorayaPP: "No me explico que el PSOE venga a esta cámara a seguir la estrategia de Podemos" pic.twitter.com/sm7V5h4Wqd — Partido Popular (@PPopular) 15 de noviembre de 2017

"Usted debería ejercer la responsabilidad que corresponde al líder del PSOE, no parecerse a quien quiere su puesto; no me explico que venga usted a esta Cámara a seguir su estrategia, con la que ya ve como les va", le ha dicho, en referencia a los resultados de Podemos en los sondeos, y aprovechando para recordarle los ERE y la mayor confianza de los ciudadanos en el PP.

Lastra cree que Rajoy no ha asumido ninguna responsabilidad por la corrupción del PP, tras recordar la declaración del jefe de la investigación de la trama Gürtel sobre que Rajoy percibió sobresueldos.

09:56. Rivera pregunta por la injerencia externa en la Red sobre Cataluña

Albert Rivera cree que todos los nacionalistas antieuropeos van a trabajar para que las elecciones del 21D no se celebren con "garantías y seguridad" y ha preguntado qué se va a hacer para evitar el "hackeo y los sabotajes" desde territorio ruso de los que ha avisado el propio ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

Los enemigos de Europa y de España, que son los mismos, no descansan. Le pedimos al Gobierno que haga su trabajo y garantice unas elecciones libres de injerencias extranjeras y ciberataques pic.twitter.com/01zAnW2Wo0 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15 de noviembre de 2017

Si bien Rajoy ha admitido que esas injerencias se han producido en otros países, ha respondido que las decisiones en materia de seguridad "no se cuentan antes de tomarlas" sino una vez que han producido.

En todo caso, ha señalado que sin perjuicio de "todos los amigos que tengan los señores separatistas", España tiene "amigos muy importantes", que son la Constitución y la ley. Ha pedido así a Rivera que "confíe" en la legalidad española para que las elecciones se celebren con todas las garantías.

09:20. Iglesias recuerda a 'M. Rajoy', de la contabilidad b del PP

Pablo Iglesias ha preguntado a Rajoy por la confirmación de su nombre en la contabilidad b del PP como "M. Rajoy", una prueba indiciaria. Y ha añadido que lidera una formación que tenía, según la sentencia judicial, "un papel de organización delictiva".

"¿Y sabe usted cómo se llama a los integrantes de esas organizaciones? Delincuentes", añade.

El jefe del Gobierno cree que "ayer ha sido desmentida esa información" relativa a su supuesto cobro de sobresueldos. Se ha referido así al hecho de que el exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) afirmase que, si hubiera habido indicios "fuertes" contra políticos, habrían sido arrestados.

El presidente del Gobierno ha escurrido el bulto trayendo a colación Venezuela e Irán y la supuesta financiación que aportaron a Podemos, tratada ayer en comisión.

"Usted está obsesionado. Y esa forma de hacer oposición no le funciona, cada vez que viene usted aquí tiene menos votos y apoyo", ataca.

09:17. Rajoy asegura que su Gobierno ha recaudado un 48% más contra el fraude fiscal

Comienza la sesión de control. Rajoy explica a Margarita Robles (PSOE) las medidas del gobierno contra el fraude fiscal. La socialista le recuerda que la amnistía fiscal del PP ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional, además de indicar que "legitimaron el fraude", en sus palabras.

Rajoy ha apuntado que se declaró inconstitucional por "razones formales", por hacerlo por decreto-ley y no como proyecto de ley. Le ha pedido que, si tiene datos de fraude, se lo comunique a Hacienda y "actuaremos de inmediato".

Además, ha añadido que su Gobierno ha recaudado un 48% más contra el fraude de lo que lo hizo el anterior Ejecutivo del PSOE.

08:27. El PDeCAT aprueba su lista para el 21D

El PDeCAT celebra a las 19.00 horas un Consell Nacional en el que aprobará sus listas de cara a las elecciones del 21 de diciembre, que encabezará el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont Con la voluntad de que sea transversal, se prevé que incorpore a independientes y exconsellers.

Según fuentes, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, formará parte de la candidatura. También se ha sondeado al profesor de Derecho Constitucional Héctor López Bofill; al delegado del Govern cesado en Francia, Martí Anglada, y a la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs.

La formación no descarta que, igual que ha hecho ERC, se puedan dejar puestos de la lista vacíos a la espera de que se concreten algunos nombres, teniendo en cuenta hay tiempo hasta el viernes para presentar la relación definitiva de los integrantes ante la Junta Electoral Central.

08:24. El Gobierno explica su gestión y sus planes para Cataluña

La crisis política en Cataluña será uno de los tres asuntos principales de la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responderá a Albert Rivera, que le pedirá que valore su gestión ante el desafío independentista.

La diputada del PSC Meritxell Batet se dirigirá al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para interesarse por las gestiones para que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento.

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, interpelará a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acerca de las medidas que piensa adoptar para resolver "la actual situación" en que se encuentra Cataluña.

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, preguntará al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, su opinión sobre las "actuaciones policiales efectuadas en los últimos días". Zoido responderá a otros dos preguntas relacionadas con Cataluña, la del portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, sobre si el Gobierno respetará el resultado de las elecciones del 21 de diciembre.

Al hilo del despliegue de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, preguntará a Zoido por las previsiones presupuestarias para comenzar el proceso de equiparación salarial entre ambos cuerpos de seguridad y las policías autonómicas mejor remuneradas.