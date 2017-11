El ejército toma el control en Zimbabue pero niega un golpe de Estado en contra de Robert Mugabe

El ejército de Zimbabue se ha hecho con el control del país pero, según los militares, el presidente Robert Mugabe, de 93 años, se encuentra "sano y salvo" y que su seguridad está garantizada. Los militares también han negado que sus acciones constituyan un golpe de Estado en contra de Mugabe, en el poder desde que Zimbabue se independizó de Reino Unido en 1980, lo que lo hace el presidente más viejo del mundo.

"Nuestro objetivo son criminales de su entorno, que están cometiendo crímenes y que están causando sufrimiento económico y social al país", dijo un general zimbabuense al leer una declaración transmitida en vivo por la televisión estatal, a la que los uniformados entraron por la fuerza. "Tan pronto cumplamos con nuestra misión, esperamos que la situación regrese a la normalidad", agregó el militar. Mugabe, sin embargo, todavía no se ha pronunciado ante estos hechos.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

En la declaración, el ejército no específico a quiénes se refería como objetivo de sus acciones ni de qué crímenes concretos se deben defender. Varias agencias, sin embargo, han informado de la detención del ministro de Finanzas, Chombo Among, aunque como toda la información en estos momentos, que procede de un caos de intereses partidarios, es poco fiable, destaca la BBC.

Según medios como Reuters, fuertes explosiones y disparos se han escuchado en las últimas horas en Harare, la capital de Zimbabue, en cuyas inmediaciones se vieron tanques de combate. Medios locales añaden que algunos trabajadores de la cadena ZBC fueron golpeados cuando los soldados entraron en el edificio, quienes les dijeron que "no debían preocuparse" ya que sólo estaban allí para proteger el lugar.

Horas antes de conocerse esta información, el embajador de Zimbabue en Sudáfrica, Isaac Moyo, también negó que se tratara de un golpe de Estado. Pese a ello, las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido en Harare recomendaron a sus ciudadanos en el país permanecer en sus casas hasta nuevo aviso.

¿DETENIDO? ¿DIMITIDO?

La Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) -el partido que hasta ahora lideraba el presidente Mugabe- ha asegurado este miércoles que el mandatario y su familia están detenidos y que el nuevo presidente interino es el exvicepresidente Emmerson Mnangagwa.

"La pasada noche, la primera familia fue detenida y sus miembros están seguro. Tanto por la Constitución como por el bien del país, esto era necesario. Ni Zimbabue ni ZANU son propiedad de Mugabe ni de su mujer. Hoy empieza una nueva era y el camarada Mnangagwa nos ayudará a conseguir un Zimbabue mejor", ha asegurado en su cuenta de Twitter el partido gubernamental zimbabuense.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

Last night the first family was detained and are safe, both for the constitution and the sanity of the nation this was necessary. Neither Zimbabwe nor ZANU are owned by Mugabe and his wife. Today begins a fresh new era and comrade Mnangagwa will help us achieve a better Zimbabwe.