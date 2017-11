Varios policías testifican que la actitud de la chica violada por 'La manada' no les pareció fingida

Los cuatro agentes de la Policía Municipal de Pamplona que atendieron a la joven madrileña de 18 años que denunció una violación grupal en los Sanfermines de 2016 han ratificado hoy que la actitud de la chica no les pareció fingida.

Según ha dicho a los periodistas al término de la tercera sesión del juicio el abogado de la acusación, Miguel Ángel Moran, no ha habido contradicciones en la declaración de estos agentes, que han testificado durante dos horas y media.

Esta es la tercer jornada del juicio que se sigue en Pamplona contra los cinco integrantes de un grupo de jóvenes sevillanos, que se autodenominaban "la manada", acusados de violar repetidamente a la joven y de grabar y difundir las imágenes de su acción.

La joven ha testificado ayer por espacio de casi cuatro horas y, aunque no se conoce el contenido de sus declaraciones, se sabe que ha ratificado su denuncia de que fue violada.

La denuncia, presentada en los sanfermines de 2016, dio lugar a manifestaciones multitudinarias en Pamplona y varias capitales vascas en contra de la violencia sexual contra las mujeres, en especial durante las fiestas.

Ahora, la polémica continúa y se ha extendido también a las redes sociales, con numerosas muestras de rechazo por haber admitido el tribunal un informe de unos detectives que siguieron a la chica días después de la violación. El informe cuestiona la gravedad del incidente basandose en que la chica parecía hacer vida normal.

Juicio a "La manada". Hoy aprendo por los abogados de la defensa que si me violan debo hundirme, esconderme y morirme. Que intentar hacer vida normal y colgar fotos en FB e Instagram lo sacarán en el juicio en mi contra. Nos quieren violadas y jodidas de por vida. #Machistas

Wasap de La Manada no se admiten, no vaya a ser que violemos sus derechos. Investigación sobre la victima se admite, no vaya a ser que protejamos los derechos de la mujer.