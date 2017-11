9 cosas que (quizás) no volvamos a ver con el VAR en la Liga

El presidente de los árbitros españoles, Victoriano Sánchez Arminio, ha confirmado que el videoarbitraje (VAR) comenzará a usarse en la Primera División de la Liga española la próxima temporada.

Una decisión que modificará el fútbol tal y como lo conocemos, ya que muchas de las polémicas que se viven durante la semana quedarán resueltas y dirimidas gracias a la tecnología.

Estas son algunas de las situaciones que (quizás) no volvamos a ver más en la Liga.

El "Rafa no me jodas"

Ya no será necesario ver a un árbitro gritarle este tipo de cosas a un linier. Ya se encargarán los del videoarbitraje de discutir entre ellos e informar al árbitro.

La 'mano de dios'

Pasó a la historia como uno de los goles más rastreros de los mundiales y, por suerte, Maradona enmendó este engaño en este mismo partido frente a Inglaterra con su famoso gol partiendo del centro del campo. Con el VAR ya no podrá volver a pasar.

Ni este gol de Henry a Irlanda

Tampoco, por suerte, veremos acabar con el sueño de todo un país gracias a una trampa como la que hizo el delantero francés Henry ante Irlanda en el partido de vuelta de la repesca para el Mundial de Sudáfrica 2010 y que dejó a los irlandeses sin la posibilidad de disputar la Copa del Mundo.

Rafa con la regla midiendo el fuera de juego

No sería necesario que Rafa Guerrero volviera a usar su regla para medir un fuera de juego, aunque dudamos de que no volvamos a verlo.

Si, en pleno 2017 Rafa Guerrero mide con una regla el fuera de juego no teniendo en cuenta la perspectiva. España da verguenza en el mundo. pic.twitter.com/6SSOSuWUf0 — AlaN PolaNco ★ FCB ★ (@PolancoAlan) 9 de agosto de 2017

El gol anulado a España frente a Corea (y el resto del partido, tampoco)

Todavía a muchos se les llevan los demonios al recordar esta jugada, cuando el juez de línea señaló saque de puerta tras el centro de Joaquín a Morientes en el partido de cuartos de final de España contra Corea del Sur.

El gol fantasma de Inglaterra

Una polémica histórica: el gol de Inglaterra frente Alemania en la final del Mundial de 1966. Los ingleses empataron el tanto inicial alemán con este gol que nunca entró de Geoff Hurst pero que el árbitro decidió conceder. Finalmente, Inglaterra se impuso 4-2.

La patada de De Jong a Xabi Alonso no habría sido amarilla

Estamos casi seguros de que alguien con corazón que no sea el árbitro británico Howard Webb sancionaría esta salvajada de De Jong a Xabi Alonso durante la final del Mundial de 2010 con algo más que con una amarilla.

El pisotón Míchel Salgado a Juninho

Muchos aficionados del Atlético de Madrid todavía no han olvidado el pisotón con el que Míchel Salgado, entonces jugador del Celta de Vigo, partió el peroné al brasileño Juninho. El árbitro no sólo no expulsó al lateral, sino que tampoco sacó amarilla. Hasta el propio Salgado lo reconoció tras el partido: "Mi entrada fue de roja".

Esta actuación de Rivaldo digna de un Oscar

El astro brasileño Rivaldo mostró su peor cara (aunque su mejor interpretación) en el Mundial de Corea y Japón de 2002, cuando teatralizó hasta el absurdo cuando el jugador de Turquía Unsal le lanzó la pelota para que sacara un córner. El esférico impactó en su cadera, pero Rivaldo se llevó las manos al rostro como si acabara de perder un ojo. El árbitro expulsó al turco y generó la indignación general, hasta el punto de que la FIFA sancionó con 7.000 euros al brasileño.