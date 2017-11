Belleza para cosmopolitas: llega la cosmética anti-polución

Si la contaminación es una de las mayores consecuencias negativas del avance de la sociedad y está perjudicándolo todo, nuestra piel (o sea, nuestro órgano más sensible y expuesto) no iba a ser menos. "Los dermatólogos están cada vez más preocupados por el impacto que tiene el medio ambiente sobre la piel, pero la mayoría de la gente no es consciente del daño que esto implica. Es vital entender a qué exponemos nuestra piel viviendo en la ciudad para adoptar las medidas necesarias y protegerla de daños y del envejecimiento prematuro causado por los radicales libres", asegura la Doctora Stefanie Williams, dermatóloga y fundadora de EUDELO Dermatology & Skin Wellbeing.

Pero eso no es todo: no te creas que en tus viernes de sofá y Netflix estás a salvo porque no solo el aire del exterior es un factor de riesgo. Lo sorprendente es que en interior también estamos expuestos a la polución, que puede llegar a ser cinco veces mayor que en la calle. "El aire que se ha ido acumulando en estos espacios tiene una mayor concentración de agentes contaminantes, como monóxido de carbono o formaldehídos", afirma Alistaris Lewis, profesor de química atmosférica en la Universidad de Nueva York.

"El sofá, la pintura de las paredes, los productos de limpieza... todo crea un cóctel en tu hogar que puede afectar a tu salud. Lo mejor es ventilar a diario y dejar que se produzcan ciclos de corriente de aire", añade el profesor.

Por estos motivos, aprovéchate de los avances del mundo de la cosmética e incluye un producto anti-polución en tu rutina diaria. Es toda una tendencia, 100% adecuada para mujeres cosmopolitas y un paso multifuncional para tu piel: conseguirás hidratar, fortalecer la barrera cutánea y reducir las irritaciones de la piel.