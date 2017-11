🔴 EN DIRECTO: Artur Mas paga 400.000 euros de la multa por el 9N y pide otro aplazamiento

El expresidente de la Generalitat Artur Mas abona este jueves 400.000 euros de los casi tres millones que aún debe de la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas por utilizar fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, y pedirá una semana más de plazo para cubrir el resto. En el escrito que presentará a primera hora, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados reclaman una ampliación de siete días "para gestionar la presentación de garantías suficientes, bien en modo de aval bancario, bien, con carácter de último recurso, las tasaciones de los inmuebles" de los responsables.

08:34. ¿Qué periódicos nacionales lee Puigdemont?

Expertos en comunicación en redes han analizado para La Vanguardia el perfil de Twitter de Puigdemont para ver qué medios son sus fuentes favoritas. Se nutre mayoritariamente de empresas de comunicación catalanas como @elnacionalcat, @LaVanguardia o @Vilaweb.

De los medios españoles de fuera de Cataluña, sus preferidos son Público y El Diario.es, y también sigue a medios belgas, escoceses, británicos (The Guardian) y estadounidenses (The New York Times).

08:26. Exige que los partidos constitucionalistas respeten el resultado el 21D

Puigdemont ha considerado una "exigencia moral" que "los del clan del 155" —PP, Ciudadanos y socialistas— digan si "respetarán" los resultados del 21D y retirarán el artículo 155 de la Constitución en caso de que "salga derrotado" en las urnas.

Puigdemont considera una "exigencia moral" que el "clan del 155" diga si respetarán los resultados del 21-D https://t.co/KCmFF1PpvU pic.twitter.com/PJidxZ0T04 — Antena3Noticias (@A3Noticias) 15 de noviembre de 2017

"Ganar unas elecciones y no poder tomar posesión porque las ideas que te han llevado a ganar las elecciones son consideradas un crimen por el Estado es una gravísima anomalía. ¿No se dan cuenta de lo absurdo de este planteamiento?", ha añadido, en referencia a los independentistas encarcelados.

08:20. Decepcionado por no haber logrado una lista unitaria soberanista

Puigdemont siente "decepción" por que los independentistas no hayan podido cerrado una lista unitaria de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Ha defendido que el "Govern que está en la cárcel —y el que está en Bruselas— es el Govern legítimo de Cataluña y tiene que continuar siéndolo", aunque ha precisado que no tiene que volver forzosamente a ser presidente de la Generalitat si su lista no es la más votada entre las candidaturas soberanistas.

Puigdemont lamenta que no haya lista unitaria de los independentistas para el 21D. Junqueras apuesta por Marta Rovira para presidir la Generalitat https://t.co/yxDAHsmQRV pic.twitter.com/IkbYRd16iB — 24h (@24h_tve) 16 de noviembre de 2017

Si gana un partido independentista que no es el suyo, como por ejemplo ERC, ha asegurado que los republicanos tendrían el derecho de proponer el candidato que consideren oportuno.

Ha exigido que el Gobierno central se comprometa a que las elecciones del 21 de diciembre se celebren con total normalidad, y ha advertido de que sería una "anomalía democrática" que, si ganan ciertas opciones, los vencedores no pudiesen tomar posesión del cargo porque están o en Bruselas o en la cárcel.

08:18. Puigdemont admite que hizo un "análisis equivocado" de la situación

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha admito este miércoles que su Govern hizo un "análisis equivocado" de la situación en Cataluña, ya que pensó que en algún momento el Gobierno central se abriría a negociar su hoja de ruta soberanista.

Lo dicho en una entrevista al Punt Avui Televisió desde Bruselas, donde ha afirmado que también pensó que la Unión Europea y la OTAN controlarían la "pulsión autoritaria" del Estado contra Cataluña.

Acaba l'entrevista amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Demà el director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo, entrevistarà els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí #PuigdemontEPA https://t.co/OJRbeEz5F3 — El Punt Avui 🎗️ (@elpuntavui) November 15, 2017

Puigdemont ha augurado que, si su Govern hubiera proseguido con la implementación de la República catalana, hubiera habido una "segunda ola de violencia" por parte del Estado.

Sobre su comparecencia ante el juez belga el viernes para que decida sobre su posible extradición, Puigdemont ha señalado la "profesionalidad y la independencia" de la justicia de este país, a diferencia de la española, a su juicio, y ha recordado que cualquier decisión que tome podrá ser recurrida.

08:12 Mas paga 400.000 euros y pide una semana más para cubrir la multa del 9N

El expresidente de la Generalitat Artur Mas abona este jueves 400.000 euros de los casi tres millones que aún debe de la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas por utilizar fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, y pedirá una semana más de plazo para cubrir el resto.

En el escrito que presentará a primera hora, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados reclaman una ampliación de siete días "para gestionar la presentación de garantías suficientes, bien en modo de aval bancario, bien, con carácter de último recurso, las tasaciones de los inmuebles" de los responsables.

Los letrados han anunciado que Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau ya están procediendo a tasar inmuebles de su propiedad por si fueran necesarios "como último recurso" para llegar a cubrir la fianza, de la que ya han pagado 2,4 millones de un total de casi 5,3 millones.