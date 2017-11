El durísimo tuit de Pérez-Reverte contra Gabriel Rufián que recuerda por qué "nos lo merecemos"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha publicado un tuit en el que argumenta que al diputado de ERC Gabriel Rufián "nos lo merecemos", "lo hemos criado entre todos" y rememora un artículo suyo —escrito en XLSemanal— fechado en marzo de 2016 y en el que el escritor habla de las primera intervenciones parlamentarias de esta —por entonces— "nueva estrella".

En realidad nos merecemos a Gabriel Rufián. Lo hemos criado entre todos. Cada vez que lo oigo, cuando me recobro de la incredulidad y la risa amarga, recuerdo este viejo artículo:https://t.co/i4fAsa9416 16 de noviembre de 2017

El mensaje de Reverte llega apenas un día después del último numerito de Rufián en el Congreso, donde sacó unas esposas y abandonó el hemiciclo en plena respuesta del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Escribía Reverte en su artículo que el discurso de Rufián estaba "a medio camino entre la retórica de Paulo Coelho y el humor de Tip y Coll": "El detalle terrible es que el joven diputado catalán estaba hablando en serio", escribía Reverte, quien calificaba su discurso de "sesgado, zafio, pobre de sintaxis, hasta el punto de que llegué a preguntarme si se había preparado antes de subir a la tribuna con algún reconfortante volátil o espirituoso".

Recuerda entonces Reverte su tuit inmediato, tras escuchar el mencionado discurso, en el que afirmaba que 'La España que sentó en el parlamento a Gabriel Rufián merece irse al carajo'. No me refería a la España catalana votante de ERC, sino a la España en general, en la que me incluyo".

Continuaba Reverte su argumentación sobre Rufián resaltando una "línea clave" en la biografía del diputado de ERC: "Cuando se vio inmerso en un sistema educativo —el catalán— que, desde hace mucho, tiene por objeto cercenar cualquier vínculo, cualquier memoria, cualquier relación afectiva o cultural con el resto de España".

Destaca también Reverte el "abandono de la gente, de los ciudadanos decentes, en manos de la gentuza política local" que se produce en Cataluña fruto de "esa cobardía del Estado ante la ambición, primero, y la chulería, después, de los oportunistas periféricos": "Así que la reacción natural es lógica: mimetizarse con el paisaje, evitar que a sus hijos los señalen con el dedo. Tú más catalán, más vasco, más gallego, más valenciano, más andaluz que nadie, hijo mío. No te compliques la vida y hazte de ellos".

"Así, gracias al pasteleo de Aznar, la estupidez de Zapatero, la arrogancia de Rajoy, generaciones de Rufiancitos han ido creciendo", continuaba Reverte, quien reflexionaba: "No les quepa duda: en un par de generaciones, o antes, esos jóvenes votarán independencia con más entusiasmo, incluso, que los catalanes o vascos de vieja pata negra".

Las palabras de Reverte no han pasado desapercibidas en Twitter donde, en pocos minutos, tenía cientos de reacciones:

