El indignado tuit de Leticia Dolera solidarizándose con la víctima de 'La Manada': "Estamos hartas, que se sepa"

La actriz Leticia Dolera ha publicado un indignado tuit mostrando su enfado, tras conocerse que el tribunal que juzga a La Manada, los cinco jóvenes que presuntamente violaron a una chica en los Sanfermines de 2016, admitió a trámite el informe elaborado por un detective privado sobre la víctima en los meses posteriores a la agresión sexual.

Así mismo, Dolera ha aprovechado para ofrecer todo su apoyo a la protesta convocada por feministas madrileñas para el próximo viernes en Madrid, con la que pretenden denunciar lo que consideran "abusos judiciales" en el juicio de la violación grupal denunciada por una joven de Madrid en los Sanfermines del año pasado.

Bajo el lema "'La manada' somos nosotras" un cartel anuncia una concentración contra estos supuestos abusos judiciales frente a la sede del Ministerio de Justicia el próximo viernes a las 18.00.

Las palabras de Dolera han generado miles de reacciones en Twitter:

No sólo vosotras estáis hartas e indignadas... también hay unos que están hartos e indignados por este mismo tipo de asunto. Claro, las víctimas son mujeres y nosotros hombres pero estas mujeres podrían ser nuestras madres, hermanas, novias, etc... #Stop #Indignacion #Solidaridad pic.twitter.com/qI4xCcLpBu

No entendéis nada. Los arriesgado sería que el juez no admitiera la prueba propuesta por la defensa de "la manada". Podría motivar recurso por indefesión, anulación del juicio y libertad provisional. La admisión no predispone a nada. Y de momento llevan año y medio encerrados.