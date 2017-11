Arturo Pérez-Reverte publicó este jueves en Twitter un duro mensaje contra el diputado de ERC Gabriel Rufián, en el que argumentaba que "nos lo merecemos" y que "lo hemos criado entre todos".

El escritor rememoraba un artículo suyo, publicado en 2016, en el que hablaba de las primeras intervenciones parlamentarias del por entonces recién llegado diputado.

Las palabras de Pérez-Reverte han generado muchas reacciones... incluida la del propio Rufián. El político ha contestado al autor de Alatriste con un mensaje de pocas palabras, pero muy expresivo:

El mensaje de Rufián, como pasara con el que le dio pie, ha generado cientos de reacciones en Twitter:

Que un día leyeras un relatito corto, o echaras un vistazo a Territorio Comanche, no quiere decir que te criaras leyendo sus libros. Está claro que Cabo Trafalgar, Un día de cólera, El asedio y otros del estilo no los has leído.

No puedo evitar que me caigas bien. Te mataba la mayor parte del tiempo, pero luego me descolocas con una actitud sensata cuando el resto se desbarata. No coincido en ideas, ni en formas, y creo que cobras un sueldo que no te ganas, pero lo dicho, no sé porqué me caes bien