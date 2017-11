La expresidenta del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert ha instado este jueves a la portavoz de Ciudadanos y líder del partido en esa comunidad a "volver a Cádiz", la provincia donde nació, si no le parece bien que continúe el proceso independentista.

Arrimadas, que nació en Jerez de la Frontera y se fue a vivir a Barcelona en 2008, ha afirmado que "Cataluña no se puede permitir cuatro años más de 'procés'', a lo que De Gispert ha contestado en Twitter: "Entonces, ¿por qué no vuelves a Cádiz?". Además de haber presidido la Cámara catalana, la política de Unió fue consejera de Justicia, de Gobernación y de Interior de la Generalitat.

Sus palabras le han hecho merecedora de muchísimas críticas en redes sociales, y no sólo de los compañeros de partido de Arrimadas:

La respuesta de la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert a @InesArrimadas "¿Por qué no te vuelves a Cádiz?" Es una muestra de supremacía, vil y repugnante Cómo catalán y español, este comentario me produce grima El 21D hay que votar para frenar la locura independentista

Juan Carlos, creo que no hace falta llegar a ese punto. Un comentario como el de la señora Gispert no necesita ni contestación. Te lo digo porque no me gustaría veros a vosotros también a la misma altura que esta gente. Saludos