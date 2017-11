El partido animalista PACMA ha denunciado este jueves con un vídeo el lamentable episodio que ha protagonizado un grupo de senderistas en los Picos de Europa.

Las imágenes, muy duras, muestran a siete individuos hostigando a un jabalí con sus bastones hasta acorralarlo al filo de un precipicio, por donde acaban despeñándolo. El animal sufre una caída de varios metros por la ladera rocosa y queda agonizante.

El execrable acto de los senderistas no es, como explica PACMA, constitutivo de delito, pues los animales silvestres no están protegidos por por el Código Penal. Las imágenes de su comportamiento han despertado una oleada de indignación:

En pleno siglo XXI y no se les ha ocurrido hacer una ley que contemple castigos ejemplares contra el maltrato animal. Una ley cuya implementación no supondría ni un euro. — Mariner 🎗 (@vulpivs) 16 de noviembre de 2017

@policia ¿esto es legal? No hay ninguna forma de castigar a esta gentuza que tortura a un animal vivo? — paula ortiz (@paula17tgn) 16 de noviembre de 2017

Esto fué por diversión? no puede haber miles de senderistas dando vueltas, ubicarlos no puede ser tan complicado. Cárcel o psiquiátrico, por favor esta gente tiene algún tipo de patología no pueden vivir en sociedad 16 de noviembre de 2017

no tenía que haber visto el vídeo...Ahí demuestran que el animal, en esas imágenes, no es el que tiene 4 patas. Vaya panda de HDP, ojalá la vida os devuelva todo el daño que hacéis — Rocío Milanesa (@roroxupis) 16 de noviembre de 2017

Me he puesto a llorar y lo he tenido que parar....tenemos que parar esto ...se me está partiendo el corazon....que insensibilidad.. — 🐼 (@_hermmosso) 16 de noviembre de 2017

Pues es hora de cambiar el Código Penal. Esto es una vergüenza. — *#DictaduraPP 😤😷* (@Jonathan_HG91) 16 de noviembre de 2017

Me han entrado nauseas viendo eso... De verdad que ganas de vomitar. Me pregunto de verdad qué clase de educación recibe una persona para acabar haciendo eso... — Arantza De Andrade (@Arantzandradee) 16 de noviembre de 2017

En serio?? Y esto tampoco está penado?? Me parece inhumano, para cuando vamos a poner medidas a estos casos? A quien compete estos asuntos. Me pongo enfermo y me avergüenza saber que hay gente asi en mi país. Esta es la españa y la educación que queremos... seguid así q vais bien — 🥥 ꀭꀎꍏꈤꀭꂦ 🥑 (@jjcaguilera) 16 de noviembre de 2017

Cuando maltrata, el hombre se convierte en el peor animal. Un ser indigno. — Bahiadelaplata (@Bahiadelaplata1) 16 de noviembre de 2017

Buenas tardes Antonio!!

Gran verdad la que has dicho.

Los que disfrutamos de la montaña respetamos su flora y fauna.

Estos ni son montañeros ni son na !!! — José Ma (@bracemillan) 16 de noviembre de 2017