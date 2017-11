Yulia Demoss, la camarera de First Dates (Cuatro) de origen ruso, visitó este miércoles el programa, no para ponerse el delantal, sino para sorprender a sus compañeros, a los comensales y a los espectadores mostrando una de sus facetas más desconocidas.

"¡No te esperábamos!", exclamaron los demás camareros, que se apresuraron a preguntar si acudía al restaurante para tener su cita. Desde principios de septiembre se sabe que Demoss, de 32 años, quiere buscar pareja en el programa, un hombre "despierto e inquieto intelectualmente, que busque sorprender".

"Hoy no es el día de la cita", aclaró la camarera, que además ha estudiado Publicidad y Relaciones Públicas, es modelo, actriz y cantante. Precisamente es esta última faceta la que quería mostrar. "Voy a cantar", anunció.

Acompañada por un guitarrista, interpretó en inglés el tema Isn't she lovely, de Stevie Wonder. Según su compañera, Lidia Torrent, la canción le iba como anillo al dedo, puesto que es como dice la canción: "Encantadora, maravillosa y preciosa".

"Estoy compartiendo un pedacito de mi alma con el público", explicó Demoss después ante la cámara. "¿En tu cita vas a sorprendernos como nos has sorprendido hoy?", le preguntó Sobera. "Es posible, ¿eh?", fue su respuesta.