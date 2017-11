Cristina Pedroche explota: "Es mi cuerpo. Dejadme en paz"

Cristina Pedroche está harta. Harta de que se la critique por todo, haga lo que haga, diga lo que diga, vista lo que vista. De ahí que, cansada, haya publicado un post en Instagram para que la lean sus 1,6 millones de seguidores y todo aquel que quiera.

El texto va acompañado de una imagen que tiene mucho que ver con lo que la presentadora de Zapeando quiere transmitir. La joven, de 29 años, ha sido elegida para una gran campaña como embajadora en España de las planchas de pelo ghd, un nuevo proyecto con el que se muestra ilusionada. El miércoles 15 de noviembre fue su bautizo, y ella lo contó en sus redes... no con pocas críticas.

Así, según explica ella misma, la presentadora de las campanadas —que tan criticada ha sido por sus escuetos vestidos en Nochevieja— se ha convertido esta vez en blanco de los dardos de las redes por llevar un vestido... demasiado tapado.

"Si me pongo escote y falda corta soy una guarra y una buscona", escribe Pedroche no sin cierta indignación. "Si me pongo un vestido más tapado como se supone que es este no soy sexy. Os voy a decir una cosa... Es mi cuerpo. Dejadme en paz", continúa, para rematar: "Que nadie os diga qué poneos para que podáis ser más o menos atractivas/guapas/sexis. Es vuestro cuerpo y podéis hacer lo que os de la gana". Y, para terminar, parafrasea a La Vecina Rubia: "Poneos lo que os salga del unicornio".

La publicación de la popular presentadora, que publicó la tarde del jueves, ha logrado 107.000 me gusta en poco más de 12 horas, y ha acumulado más de 4.300 comentarios, la mayoría de ellos en apoyo a Pedroche y a su mensaje, entre ellos de nombres conocidos como Chenoa, Aless Gibaja y Dulceida.