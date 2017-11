El CNI tuvo contactos con el imán de Ripoll cuando cumplía condena en 2014

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha confirmado este viernes que tuvo contactos con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, líder de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils en agosto pasado, cuando estaba en prisión en Castellón en 2014.

Fuentes oficiales del CNI han admitido que mantuvo esos contactos al igual que lo tuvieron otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dentro de los protocolos habituales de actuación. El imán estaba cumpliendo una condena en la prisión de Castellón en 2014 por delitos relacionados con el narcotráfico y entonces se le relacionó con posibles vínculos con yihadistas.

Por ello, los servicios secretos entraron en contacto con él, que entró en la cárcel de Castellón en 2010 y la abandonó en 2014. Sin embargo, las mismas fuentes de los servicios secretos no han querido añadir ningún detalle más al respecto porque la ley lo impide.

The instigator of August attacks in Barcelona was an informer for the Spanish Secret Services.



Meanwhile Spain does not forgive the success of the Catalan police, Rajoy has finished with its autonomy. pic.twitter.com/YPrJHW9BSl