🔴 EN DIRECTO: Rovira asegura que el Gobierno amenazó "con muertos en la calle" si no detenían el procès

11:40. Desaparecen las banderas española y europea en Matadepera

Las banderas de España y de la Unión Europea han desaparecido de la fachada del Ayuntamiento de Matadepera por segunda vez. Se trata del municipio más rico de Cataluña, según El Español, un lugar donde casi todas las elecciones las ha ganado la derecha soberanista.

Los ladrones, aún desconocidos, se llevaron hasta los mástiles.

Fachada del Ayuntamiento de Matadepera antes de la sustracción.

11:30. Rovira: el Gobierno amenazó "con muertos en la calle"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este viernes que el Gobierno central amenazó al Govern del 1-O con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.

.@martarovira: "se'ns informava que estaven entrant armes i se'ns donaven molts detalls". — El món a RAC1 (@elmonarac1) 17 de noviembre de 2017

"Directamente nos decían esto: que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma", ha afirmado en una entrevista de Rac1 en la que no ha revelado quién los advirtió concretamente, aunque está dispuesta a hacerlo "cuando llegue el momento".

Rovira cree que, si las elecciones del 21D no se celebran con "normalidad", el objetivo será restituir el gobierno "legítimo", y ha instado al partido de Colau a decir si está o no del lado del "bloque del 155".

11:24. Pascal cree que Puigdemont debe presidir Cataluña aunque no gane

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha apostado este viernes por que Puigdemont repita en el cargo tras las elecciones del 21 de diciembre "por todo lo que ha pasado", aunque la lista que encabezará, JuntsxCat, no sea la más votada.

🔴 "És la llista del president perquè ha mostrat un lideratge i una fortalesa molt grans", afirma Marta Pascal (PDeCAT).#ElsMatinsTV3https://t.co/VaZXzBcAKe pic.twitter.com/8ceG2JlnUl — elsmatins (@elsmatins) 17 de noviembre de 2017

"El presidente legítimo es él y me parecería muy extraño que, aunque no ganara la lista del presidente Puigdemont, no se le invistiera', ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

11:17. La Generalitat abre la web institucional para el 21D

El departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat ha puesto en marcha la web institucional para el 21D, que ofrece información y respuestas a preguntas frecuentes sobre las elecciones del Parlament de Cataluña para el próximo 21 de diciembre.

La página está dirigida básicamente a los electores en Cataluña y en el extranjero, a las formaciones políticas y a los medios de comunicación. Cuenta con una sala de prensa, un apartado de noticias relacionadas, uno de preguntas frecuentes y uno con documentación dirigida a las formaciones, además de datos relevantes como el calendario electoral, las modalidades de voto existentes y la normativa.

La información que aparece en esta página se irá actualizando diariamente con datos sobre decisiones de las juntas electorales, la proclamación de candidaturas o la difusión de los resultados. El dominio está disponible en catalán y en castellano, aunque en los próximos días se ampliará al inglés y el aranés.

11:05. PNV cree que el 155 es "un precedente peligroso" pero resalta su apoyo al PP

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado que lo acontecido en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución supone "un precedente peligroso", aunque ha afirmado que las "relaciones con PP se mantienen absolutamente".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Por otro lado, ha reiterado que "no hay clima" para negociar los Presupuestos Generales de 2018 y ha lanzado al PP que, si tiene prisa, puede recurrir a "la mayoría del 155", en referencia a PSOE y C's.

11:02. Lamela interroga al nuevo jefe de los Mossos y a tres agentes más

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela interroga este viernes como testigo al nuevo jefe de los Mossos D'Esquadra, Ferrán López, y a otros tres agentes más en la causa en la que investiga por sedición a los involucrados en el referéndum del 1-O y el proceso de secesión en Cataluña.

La juez investiga el papel que tuvieron los agentes catalanes en las operaciones policiales para impedir el 1-O y su presunta inacción para impedir la votación del referéndum ilegal en los colegios catalanes.

10:54. La mayor cadena hotelera de Cataluña se muda a Madrid

Hotusa, la mayor cadena hotelera catalana, se ha sumado a la lista de empresas catalanas que han decidido trasladar su sede social de Barcelona a Madrid. Fundado en 1977, la compañía factura más 1.000 millones de euros y cuenta con una plantilla superior a los 4.000 empleados.

Hotusa, el mayor grupo turístico catalán, traslada su sede a Madridhttps://t.co/vXWaFQ3Ihd — Daniel Lacalle (@dlacalle) 16 de noviembre de 2017

Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la sociedad Hoteles Turísticos Reunidos (Hotusa Hotels) ha ubicado su nuevo domicilio social en el número 24 de la calle Xaudaró de la capital española. Fuentes del grupo consultadas por Efe han asegurado que no desean hacer comentarios respecto al traslado.

El grupo que preside Amancio López sigue así la estela de las cerca de 2.500 empresas que en el último mes y medio se han llevado la sede social fuera de Cataluña a causa de la situación política, entre ellas compañías del sector turístico y hotelero, como Derby Hotels o Volotea.

10:41. Echenique admite que podría entenderse con ERC si prima la agenda social

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho este viernes que, si ERC pone el énfasis en la agenda social y en los problemas de los catalanes, "podríamos hablar con ellos". Pero si sigue planteando la independencia de Cataluña, unilateral o bilateral, "ahí no estaremos".

En Los desayunos de TVE, el responsable de Organización ha asegurado que la hoja de ruta soberanista ha fracasado y el hecho de que se rompa JuntsxSí es un "síntoma" de ello.

.@pnique: "Somos no independentistas, pero los somos de una manera fraternal, reconociendo que el pueblo catalán tiene derecho a decir lo que piensa" https://t.co/M7BDkoTUOI#LDPabloEchenique — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 17 de noviembre de 2017

Echenique ha puesto distancia con los socialistas "que llevan en sus listas gente en contra del matrimonio gay y que ha votado con el PP la amnistía fiscal". Sobre el PP y Ciudadanos, Echenique ha reiterado que Podemos no llegará a acuerdos "ni con los corruptos ni con la extrema derecha".

10:29. La Guardia Civil denuncia a un vecino de Tremp por incitar al odio

La Guardia Civil ha denunciado a Manel Riu, un profesor de Tremp (Lleida), por un supuesto delito de incitación al odio en Facebook, al haber relatado una discusión con varios agentes el 7 de octubre por las cargas policiales del 1 de octubre, ha confirmado a Europa Press el instituto armado.

Riu se ha acogido a su derecho a no declarar y ha quedado en libertad tras firmar unos documentos con su abogado. Ahora prevé que le citará un juez de instrucción. Afirma que el "nivel de violencia" que exhibieron los agentes el 1-O le hizo decir que "se habían comportado de manera salvaje, inhumana".

10:10. Ponsatí se perfila como 'numero tres' de JuntsxCat y Trapero no se presentará

La exconsellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, se perfila como la 'número tres' de la lista de JuntsxCat que encabeza Puigdemont, seguido por Jordi Sànchez (ANC). Fuentes consultadas por Europa Press han revelado que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, no irá porque quiere seguir siendo policía.

Puigdemont tiene previsto situar en su lista también a la directora de la Institución de las Letras Catalanas, Laura Borràs, y a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, además de Ponsatí.

#DesafíoIndepe 🇪🇸Trapero descarta ir en la lista de Puigdemont y Ponsatí será la número 3 https://t.co/llQdsEFmsq pic.twitter.com/OZANjA2orB — La Razón (@larazon_es) November 17, 2017

Otros partidos también revelan nombres, ya que este viernes concluye el plazo para presentar sus listas. La exconsellera y exdiputada del PSC Marina Geli formará parte de la misma lista en posiciones de cierre. Y la militancia de la CUP ha ratificado las listas encabezadas por el diputado Carles Riera.

10:02. 'Charlie Hebdo' se burla de Puigdemont y lo pinta como un islamista

Charlie Hebdo, tras los ataques de @KRLS a la UE:

"Puigdemont se radicaliza en Bélgica. Cataluña Akbar * "



*une fois: "una vez"

Expresión belga difícilemente traducible, que los franceses usan para aludir a Bélgica. El "órale" que en España ponemos a cualquier frase de mexicanos pic.twitter.com/eP1XOWJ9wV — MissAntropía (@MissAntropia___) November 16, 2017

09:48. Rajoy se reúne con el primer ministro belga

Rajoy se reúne con el primer ministro belga, Charles Michel, antes de que Puigdemont comparezca ante el tribunal de Bélgica que debe decidir sobre la euroorden dictada contra él por España.

La reunión ha durado poco más de un cuarto de hora y, según las fuentes citadas, fue solicitada por el Gobierno belga y en ella no se abordó la situación de Puigdemont y de sus consejeros. También fuentes del Ejecutivo belga aseguraron que no hablaron del expresidente catalán.

Reunión con el primer ministro de #Bélgica, @CharlesMichel. Agenda: relaciones bilaterales y futuro de la Unión Europea pic.twitter.com/1EKX2rX2dS — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) November 17, 2017

09:25. Junqueras dice en 'The Times' que "l a justicia española no actúa como la de sus socios europeos. Esto no es una opinión, es un hecho"

Oriol Junqueras ha escrito una carta para The Times en la que señala que "l a justicia española no actúa como la de sus socios europeos. Esto no es una opinión, es un hecho". Y que, aunque él esté en la cárcel, "los catalanes continuaremos la lucha", al tiempo que se queja de su aislamiento.

Oriol Junqueras al 'The Times': "El govern espanyol ens trobarà dempeus" https://t.co/MWbPlLFnLj — El Punt Avui 🎗️ (@elpuntavui) 17 de noviembre de 2017

" La comunicación con el mundo exterior es limitada: sólo podemos hablar 50 minutos semanales por teléfono y aún no he visto a mis hijos. Dedico mi tiempo a la reflexión y por fortuna, como católico, a la oración. Tengo tiempo para reflexionar sobre el pasado, pero también sobre el futuro", asegura.

Junqueras, que señala que "el gobierno español nos quiere ver de rodillas, sumisos, pero nos encontrará de pie", considera que PP y PSOE "ha usurpado el gobierno de Cataluña" porque " han optado por la represión, la suspensión de las libertades, la liquidación de nuestras instituciones y el encarcelamiento".

09:14. El exconseller Gordó constituye el nuevo partido Convergents

La plataforma Nova Convergència, impulsada por el exconseller de Justicia Germà Gordó, concurrirá a las elecciones del 21D bajo el nuevo nombre Convergents. Se fija como objetivo ocupar "un espacio central que la dinámica política y los movimientos electorales han dejado incomprensiblemente desierto".

Ultimem preparatius per concórrer a les eleccions del #21D: "Convergents" el nou partit sobiranista i de centre ampli #convergents pic.twitter.com/BRIcj2ELTZ — Nova Convergència (@nv_convergencia) November 17, 2017

Convergents acusa al PDeCAT —antiguo partido de Gordó— de "seguidismo" de la izquierda catalana y anuncia que incorporará en sus listas a antiguos miembros del partido heredero de CDC, de Demòcrates —escisión de la extinta Unió— e independientes.

Considera que el proceso independentista ha sido "un intento ambicioso y legítimo" de mejorar la vida de la ciudadanía y que la dura actitud de los partidos mayoritarios en España ha provocado una indefensión que ha agravado la situación, afirma. Por ello, apuesta por que los partidos soberanistas —en los que se incluye— sumen más votos y escaños que los contrarios a la independencia.

09:10. Rifirrafe entre Gispert y Arrimadas

La expresidenta del Parlament catalán Núria de Gispert se ha disculpados con la portavoz de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, por haberle instado a "volver a Cádiz", la provincia donde nació, si rechaza que continúe el proceso independentista.

Lamento el que he dit a la Sra. Arrimadas. A vegades, hauré de comptar fins a deu. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 16 de noviembre de 2017

08:58. Ciudadanos pide ayuda para frenar el "adoctrinamiento" en Baleares

"Lamento lo que he dicho a la Sra. Arrimadas. A veces, debería contar hasta diez".

El responsable de Educación de Ciudadanos, Xavier Pericay, va a entregar al Defensor del Pueblo un informe en el que documenta casos de adoctrinamiento y acoso a los alumnos y familias que quieren estudiar en castellano como lengua vehicular en Baleares.

📡 @xpericay subraya en #ElDebatIB3 que "ante la inacción de la @EDUN_IB, este viernes le entregaremos al @DefensorPuebloE un informe en el que hemos recogido ➕ de una decena de casos de #adoctrinamiento en aulas de #Baleares" pic.twitter.com/LbPTxW6MML — Cs Baleares (@CsBaleares) November 16, 2017

Pone como ejemplo el 'luto por la democracia' en tres institutos, una iniciativa de varios profesores que pidieron a los alumnos acudir con camisetas negras la jornada posterior al referendum ilegal de Cataluña, en señal de protesta, y organizaron asambleas en el patio para debatir y explicar lo ocurrido.

"Llegado a este punto, como no queremos acabar como en Cataluña, vamos a pedir el amparo del Defensor del Pueblo para que intervenga si considera que, efectivamente, se está vulnerando la Constitución", ha aseverado Pericay.

08:56. El Consejo de Ministros analiza la situación 20 días después del 155

El Consejo de Ministros analiza este viernes, en su habitual reunión, la situación en Cataluña 20 días después de la aplicación de artículo 155 de la Constitución, así como dos decretos ley.

Debido a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra en una cumbre europea en Suecia, a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presidirá la reunión en el Palacio de la Moncloa.

08:45. ERC cierra sus listas con Junqueras a la cabeza, dos exconsellers y Forcadell

ERC ha cerrado definitivamente este jueves sus listas de cara a las elecciones catalanas del 21 de diciembre y, con la mayoría de nombres ya conocidos, destaca como novedad la incorporación del activista Ruben Wagensberg como número nueve por la lista de Barcelona.

📢 Presentem una llista transversal, oberta, generosa i que busca assemblar-se tan com sigui possible al país per derrotar l'Estat a les urnes



Consulta-la aquí 👇🏼 https://t.co/YP1mygw5ry — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 16 de noviembre de 2017

Wagensberg fue el impulsor y portavoz de la campaña "Casa nostra, casa vostra" a favor de la acogida de los refugiados de la crisis humanitaria que se desató en el Mediterráneo, y ha explicado que participa en la candidatura para "construir poder popular y república".

La lista la lidera el vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, la secretaria general de ERC, Marta Rovira (2); la presidenta del Parlament, Carme Forcadell (4); y la diputada de JxSí en el Parlament Alba Vergés (6). También figuran los exconsellers Raül Romeva (3) y Toni Comín (7), en la cárcel y en Bruselas, respectivamente; la escritora Jenn Díaz (8); y la experta en inmigración marroquí Najat Driouech (10).

08:32. La estrategia de la defensa de Puigdemont

La defensa sostendrá ante el juez que "sin duda se trata de un caso político" y que las euroórdenes están "muy mal formuladas", han explicado a Europa Press fuentes cercanas. También pondrá en duda que los cargos que se les imputa en España cumplan con el principio de "doble imposición", según el cual el delito debe tener una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.

Y cuestionarán que ninguno de ellos "encaje" en la definición de "corrupción" que la jueza Lamela marcó en las euroórdenes en el listado de 32 delitos por los que un Estado miembro debe extraditar de forma automática a un reclamado por otro país de la Unión Europea.

Parte del equipo de abogados belga de los cinco, los letrados Michelle Hirsch y Christophe Marchand, adelantaron en declaraciones a los diarios Le Soir y Le Monde que denunciarán ante el juez que Puigdemont y sus exconsejeros son objeto de una petición de entrega "política y abusiva".

08:28. Puigdemont y los exconsellers huidos comparecen ante el juez belga

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecen este viernes juntos a las 14:00 horas ante el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre la orden europea de detención y entrega dictada contra ellos por España.

Los acompaña un equipo de 11 abogados belgas. La sesión se celebrará a puerta cerrada y habrá también un intérprete español-neerlandés. El juez podría tomar una decisión el mismo viernes, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su decisión varios días.

La Fiscalía de Bruselas ha pedido a la Audiencia Nacional información "adicional y exhaustiva" de la "situación penitenciaria" en las cárceles españolas. Interroga sobre las "condiciones de encarcelamiento", el "tipo de tribunal" que juzgaría a los acusados y sobre el "procedimiento judicial español".