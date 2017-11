La exposición Harry Potter: The Exhibition arranca este sábado en Madrid, y James y Oliver Phelps, conocidos por interpretar a los queridos gemelos Weasley, están ejerciendo de maestros de ceremonias. Además de dar una rueda de prensa en la que se anunció que la muestra se prolongaría durante dos meses más, los actores se acercaron al estudio de yu, No te pierdas nada para contarle a Dani Mateo todos los secretos de la exposición, anécdotas del rodaje y sus planes este fin de semana en la capital.

El presentador no tardó mucho en preguntarles qué objetos robarían de la completa exposición. Y los gemelos lo tienen claro: "Las varitas, porque son muy personales", respondió James, que explicó que pensaban que se las darían al terminar el rodaje pero que finalmente "las han guardado en una caja a prueba de balas y las exponen alrededor del mundo". Y eso no es lo único. "También me llevaría una cabeza enorme de dragón que quedaría genial en casa". ¿Para qué? El motivo no es otro que asustar a la gente que va a ofrecer cosas como "ventanas nuevas" a su casa.

Durante su visita al programa también aprovecharon para contar algunos de sus recuerdos de los primeros días de rodaje o las peticiones más surrealistas que les han hecho los fans de Harry Potter. "Un chico nos pidió que le ayudáramos a preparar la pedida de mano para su novia", confesó James. "En su primera cita habían ido a ver la primera película de la saga". Ahora se ríen, pero admiten que en ese momento les habría gustado "desaparecer".

También han contado parte de sus planes para el fin de semana y, además de descubrir la noche madrileña, se dejarán ver por el Wanda Metropolitano este sábado para ver el Atlético de Madrid- Real Madrid. ¿A quien animarán en tan concurrido evento? Oliver explicó que ya ha visto al Real en otras ocasiones, así que se decantará por los blancos. Por su parte James, como no podía ser de otra forma, irá con el equipo rojiblanco, "solo por llevarle la contraria".