La respuesta perfecta de Christian Gálvez a una mujer que le insultó gravemente en Twitter

Christian Gálvez es uno de los rostros más conocidos de la televisión y mantiene una actitud muy abierta en redes sociales, donde suele contestar con buen rollo a los comentarios de sus seguidores.

El presentador de Pasapalabra, sin embargo, también recibe insultos y descalificaciones en mensajes absolutamente improcedentes. El último de ellos estaba firmado, en Twitter, por la usuaria "carmen mallo", enfadada por el supuesto favoritismo del presentador por uno de los dos concursantes de su programa.

A palabras necias oídos sordos, debió pensar Gálvez, que hizo pública la falta de educación de la twittera retuiteando el insulto y añadiendo una frase irreprochable:

La reacción del conductor del programa de Telecinco generó decenas de reacciones, casi todas aplaudiendo su actitud:

Cómo se nota que no conoces a Cristian,gran profesional, gran escritor y mejor persona.

Y otra cosa ya se nota la educación que te dieron, estas en todo tu derecho de decir que no te gusta, pero con respeto y educación que no cuesta nada.

Cristian sigue así eres muy grande. 😘