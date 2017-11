Las carencias en la red de tren unen a toda la sociedad extremeña hoy en una marcha en Madrid

"Ya hemos esperado suficiente". La frase, dicha con vehemencia -léase enfado tremendo-, por parte del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, resume a las claras el sentimiento de los ciudadanos de su comunidad en lo que se respecta a su red de trenes. Y a tal punto ha llegado el cansancio que, por primera vez, todos los partidos con representación parlamentaria, los sindicatos, la patronal, las diputaciones de Badajoz y Cáceres y hasta los obispos se han unido por una misma reivindicación: que se preste atención a la conexión de Extremadura con el resto de España, que se acabe con su aislamiento, con sus medios de otro siglo. Hoy lo gritarán en una concentración en Madrid que se prevé masiva.

Un tren fletado para la ocasión, más de 300 autobuses con más de 15.000 personas y cientos de coches particulares llevarán a la capital de España a los manifestantes. Los políticos se bajarán en la estación de Atocha e irán caminando hasta la Plaza de España. Allí, desde las 11 y hasta las 14 horas, estarán ya los ciudadanos, verdadero motor de la protesta y que han convocado, sin color político, actividades lúdicas y musicales que concluirán con un manifiesto leído por el novelista Jesús Sánchez Adalid y la periodista de la Cadena SER Pepa Bueno. Personalidades como Alejandro Sanz, Almudena Cid, Isabel Gemio, José Manuel Calderón o Alberto Amarilla se han sumado con un vídeo a la movilización.

"Por un tren digno ya" exige algo bastante razonable: que los viajes no duren una media de seis horas, que no se pague a precio de oro, que se empleen en trayectos tan largos trenes de media distancia (Extremadura es la única región que no tiene trenes Talgo y sus vagones no pueden ir más que a 80 kilómetros por hora), que deje de haber un tercio de traviesas que datan del siglo XIX, que se acabe con la vía única y sin electrificar... "No podemos competir en PIB todo el día con los demás si unos tienen trenes del siglo XXI y otros, de hace dos siglos", se duele Fernández Vara.

El presidente extremeño quiere, al menos, arrancar al Gobierno central el compromiso de tener acabada la parte regional del AVE en el verano de 2019, dentro de la vía que, por un lado, conectará con Madrid y, por otro, se adentrará hasta Portugal.

LARGO, VIEJO, CON PROBLEMAS...

Ahora mismo, lo que hay es un panorama desolador. El viaje Badajoz-Madrid (el de la capital extremeña más lejana respecto al kilómetro cero de España) tarda un lunes cualquiera (pongamos el próximo) entre 5 horas y 9 minutos y 8 horas y media por trayecto. Hay algunos trenes directos pero son lentos, porque tienen entre 15 y 20 paradas en el camino. Se puede completar el viaje también haciendo transbordo, por ejemplo, en Puertollano o Alcázar de San Juan. En coche, el trayecto, de unos 400 kilómetros, se cubre en menos de cuatro horas. Por la opción del avión no pregunten: no hay aeropuertos en Extremadura.

Horarios de salida y precios del Badajoz-Madrid del lunes próximo.

Como se aprecia en estos cuadros, los precios de media son de 50 o 60 euros, pero también pueden llegar a los 80. "Los billetes son caros para el servicio que ofrece, por ejemplo un tren a Granada vale 35 euros ida y vuelta y a Cáceres supera los 50 euros. Encima el tren es deficiente y vas con miedo de que se vaya a parar. Estás ofreciendo un servicio irrisorio a un precio elevado", indica un joven de 28 años llamado Luis, cacereño, en declaraciones a Europa Press.

Según datos recogidos por la prensa extremeña de cara a esta protesta, la red de tren arrastra vagones y locomotoras viejos que complican los viajes. Por ejemplo, en julio y agosto -meses clave para el turismo- se registraron 58 incidencias. Así, hubo unos usuarios que tuvieron que ir caminando a pie hasta la siguiente parada, la de Oropesa, tras estropearse el tren que hacía la ruta Plasencia-Madrid y hubo otro episodio, el 13 de julio, que acabó con un tren ardiendo en la ruta Badajoz-Madrid, a unos 30 kilómetros de la capital estatal, con 90 pasajeros en mitad del campo esperando asistencia y los niños y mayores, metidos en los coches de la Guardia Civil y agentes locales de Illescas y Humanes para tener aire acondicionado.

Esa es otra queja recurrente de los usuarios: con demasiada frecuencia no hay climatización ni en verano ni en invierno, con las molestias que ello conlleva. Los modelos de trenes que se emplean tienen una antigüedad de entre 7 y 12 años y no se acercan siquiera a los 100 kilómetros por hora, hay tramos muy muy pequeños en los que pueden ir a 160, indica el Gobierno autonómico. Es la única región que no dispone de ferrocarriles de larga distancia -el último Talgo partió en 2010 con la promesa de un sustituto mejor que no ha llegado- y tampoco hay Alvias, que ya podrían suponer un buen avance, por velocidad (combina tramos más rápidos y más lentos) y por servicios (mejores asientos y cafetería, por ejemplo).

Las averías, a veces, tardan más de dos horas en ser reparadas, y como no hay doble vía, si un tren se para impide que el tren que llega en sentido contrario pueda pasar, abundan. Lo normal es que se habiliten autobúses para cubrir el trayecto afectado, pero no siempre llegan ni en tiempo ni en forma.

Como cantaba Joaquín Sabina, a los extremeños les sobran los motivos para gritar hoy en la calle.

LO QUE DICE EL GOBIERNO CENTRAL

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó ayer que entiende que es una "reivindicación justa" la concentración por el tren digno para Extremadura. "La situación del ferrocarril en Extremadura no es acorde al siglo XXI", dijo en declaraciones a los medios en Barcelona, si bien destacó que el Gobierno está impulsando el tren en la comunidad para revertir esta situación, tanto en tráfico de pasajeros como de mercancías.

"Es una situación que merece que las administraciones presten máxima atención. El Gobierno está absolutamente volcado", dijo, añadiendo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ofrecido medios adicionales de transporte para que los extremeños se puedan desplazar a la concentración en Madrid.

El ministro garantizó que en 2019 se podrá viajar desde Extremadura a Madrid en tren "con importantes recortes de los tiempos". "La situación merece que las administraciones le presten la máxima atención (...) porque los extremeños tienen toda la razón del mundo", concluyó.