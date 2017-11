Química. Mucha química. Al menos, televisiva. Alfred y Amaia derrocharon conexión en la última gala de Operación Triunfo (La 1) al interpretar juntos con voz y piano City of Stars, el tema principal de la película La ciudad de las estrellas: La La Land. De su actuación se ha llegado a decir que es la mejor que ha habido en el formato y que es historia de la televisión y el vídeo de YouTube superó el millón de reproducciones en cuatro días.

Esta semana no cantan juntos, pero siguen protagonizando momentos que mantienen en vilo a los fans del programa. La canción que prepara Alfred para la próxima gala es Amar Pelos Dois, canción con la que Salvador Sobral ganó la última edición de Eurovisión. En la tarde de este viernes, muchos de quienes seguían la emisión en directo de la Academia han acudido a Twitter para comentar una escena en la que creen haber visto más de esa química entre ellos. Ha ocurrido cuando Alfred ha cantado la canción para Amaia y, al terminar, se la ha dedicado. "For you (para ti)", le ha dicho.

Alfred canta 'Amar pelos dois' al piano. La cara de Amaia cuando le oye cantar. El 'for you' de Alfred al final. Ellos, simplemente ellos. #OTDirecto17N pic.twitter.com/ADF5RgeM8I

Esas dos palabras de Alfred han dejado a muchos espectadores con los ojos como platos.

Cuando Alfred le ha dicho "for you" a Amaia #OTDirecto17N pic.twitter.com/wvZuUKwAvz

Ainsss Alfred, ya le ha dicho (directamente?) a Amaia que la canción es para ella (For you), el peque no ha podido aguantarlo más.

Ojala sus sentimientos no se conviertan en un obstáculo para él



PD: Amaia se hace la despistada xD #otdirecto17n 17 de noviembre de 2017

MADRE MÍA, Alfred diciendo "for you" y la otra pasando, pero el lo repite por si no lo había oído x_____ #OTDirecto17N — B_sassy (@Bambistylinson) 17 de noviembre de 2017

Alfred a Amaia: for you.



PARA TI LITERALMENTE, TE LA ESTÁ DEDICANDO#OTDirecto17N — almaia favs (@blaineydays_x) 17 de noviembre de 2017

Alfred canta su canción frente a Amaia y le dice "For you" dos veces.

Yo: #OTDirecto17N pic.twitter.com/h3LLOy4aFq — Jules Blackthorn 💙 (@bapbangx) 17 de noviembre de 2017