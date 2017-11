El presidente de BBVA afirma que "tenemos que ser tan eficientes como los nuevos jugadores", en alusión al proceso de transformación que está viviendo BBVA para convertirse en una entidad digital. Francisco González realizó estas declaraciones en un evento organizado por el MIT Technology Review y BBVA en San Francisco. Este proceso (de transformación) le permitirá a BBVA ser parte del futuro entorno competitivo en los servicios financieros, que estará formado por "algunos bancos, entre ellos, BBVA, probablemente algunas 'startups' y, con toda seguridad, algunos de los grandes gigantes digitales", señaló.

El presidente de BBVA participó junto a expertos en tecnología financiera, startups, grandes empresas e inversores en el seminario Designing the Future of Finance: Perspectives from Champions of the Coming Revolution, que se celebró en las oficinas del World Economic Forum, en San Francisco. El encuentro sirvió para compartir ideas y reflexiones sobre las principales tendencias y desafíos del mundo financiero.

En una entrevista con Martin Giles, jefe de la delegación de San Francisco del MIT Technology Review —la publicación de referencia en temas tecnológicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT)—, Francisco González explicó que el grupo lleva una década trabajando en su transformación digital, un esfuerzo multidisciplinar que involucra no solo plataformas tecnológicas, sino también nuevos procesos, talentos y capacidades, una nueva cultura corporativa y nuevos productos y servicios. "Tenemos que estar preparados para competir con los gigantes digitales", afirmó.

En relación a la competencia que representan estos nuevos jugadores, el presidente de BBVA se mostró complacido con el terreno que han ido ganando en los servicios financieros. "Nos encanta la competencia. Si como sector intentamos frenarla, entonces es la muerte del sector bancario", dijo. BBVA quiere que las ideas innovadoras entren al campo de juego y compitan, siempre y cuando haya igualdad de condiciones. Los reguladores tienen que encontrar el equilibrio adecuado, con una regulación que no asfixie la innovación y que, al mismo tiempo, proteja al consumidor, explicó Francisco González. "Por el mismo servicio, tiene que haber el mismo riesgo, la misma regulación", afirmó.

El trabajo con startups y el desarrollo de nuevas iniciativas es parte del proceso de transformación de BBVA. El grupo ha adquirido e invertido en diversas startups disruptivas y continúa desarrollando internamente nuevos proyectos. BBVA trabaja cada vez más con el ecosistema fintech de una manera abierta para ofrecer una mejor experiencia de cliente. "De aquí a cinco años, gran parte de los productos y servicios que ofrezcamos provendrán de fuera y los presentaremos de manera personalizada para nuestros clientes", comentó.

Sobre la presencia de BBVA en San Francisco, Martin Giles hizo una comparación entre BBVA, con un equipo de 110 personas que trabajan en la ciudad en diversas iniciativas, y las oficinas 'de avanzadilla' que tienen otras entidades en Silicon Valley que solo cuentan con 2 o 3 personas.

Francisco González también comentó específicamente dos tecnologías exponenciales que están influyendo drásticamente en el cambio del sector financiero: blockchain y la inteligencia artificial (IA). Para el presidente de BBVA, blockchain ofrece un enorme potencial en el negocio financiero porque permite automatizar muchos procesos bancarios. Respecto a la inteligencia artificial, explicó que este grupo de tecnologías cognitivas tienen diversas aplicaciones desde tareas rutinarias, que mejorarán la eficiencia, hasta procesos más complejos, que pueden ayudar a cambiar drásticamente la forma en que opera la banca.

Durante el evento, Francisco González subrayó que todas estas tecnologías exponenciales que están llegando ya a la banca han revolucionado previamente otras industrias. En opinión del presidente de BBVA, es importante que la gente sea consciente de las implicaciones económicas, sociales, medioambientales y éticas de esas transformaciones. Este es precisamente el objetivo del proyecto OpenMind de BBVA, una comunidad digital de conocimiento que facilita el libre acceso a ensayos, artículos, entrevistas, vídeos e infografías con el fin de ayudar a las personas a entender los principales fenómenos que están transformando nuestras vidas y configurando nuestro futuro.