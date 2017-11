Ya son ocho las mujeres que acusan a Bush padre de "tocamientos inapropiados"

Ya son ocho las mujeres que acusan a Bush padre, expresidente de Estados Unidos(1989-1993) , de "tocamientos inapropiados". La última de ellas es una intérprete que ha contado a la BBC, bajo la condición de anonimato, cómo sucedieron los hechos en el año 2004.

El presunto incidente, del que no había hablado hasta ahora, tuvo lugar, según su testimonio, en una reunión entre el ex presidente y el ex ministro de defensa español, José Bono. "Fue en 2004", ha explicado a la BBC. "Las tropas españolas se habían retirado repentinamente de Irak y yo estaba trabajando como intérprete en España".

Captura de la web de la BBC

Por aquel entonces el PSOE había ganado las elecciones generales de marzo de ese año y el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, estaba cerca del final de su primer mandato. Su relación con José Luis Rodríguez Zapatero era marcadamente más fría que la cálida relación que había tenido con su predecesor, José María Aznar.

George HW Bush, el padre del presidente, estaba de caza en España, por lo que Bono quedó con él junto a un intérprete y un regalo: un par de rifles de caza. La intérprete no ha querido divulgar el contenido de dicho encuentro a la cadena británica, pero informes de los medios que se hicieron eco del mismo sugerían que Bono esperaba poder contar con Bush padre para poder lograr una mayor comunicación entre ambas administraciones.

Fue en la sesión de fotos posterior al encuentro en la que tuvo lugar el incidente denunciado por la mujer. "Cuando llegó ese momento, Bush insistió en que yo apareciera en la fotografía", explica. "Recuerdo haber pensado que eso era extraño, porque, por lo general, nos mantenemos al margen". "Entonces él agarró mi culo. Al principio pensé que era había sido un accidente, pero luego lo volvió a hacer por segunda vez", describe.

MÁS ACUSACIONES CONTRA BUSH

Estas acusaciones son muy parecidas a las que hizo otra mujer con la que el expresidente se acaba de disculpar. En este caso se trata de una mujer que le acusa de haberla tocado de manera inapropiada durante una sesión de fotos que tuvo lugar en 2003, cuando ella tenía apenas 16 años y el mandatario 79.

El portavoz del exmandatario, Jim McGrath, ha asegurado en un comunicado enviado a medios estadounidenses que Bush padre "nunca causaría angustia a nadie a sabiendas", un comentario muy parecido al utilizado en la primera ocasión que fue acusado de una actitud similar. "Nuevamente (Bush padre) se disculpa con cualquiera que haya ofendido durante una sesión fotográfica", ha añadido.

La mujer denunciante, Roslyn Corrigan, ha declarado en una entrevista concedida a la revista Time que su reacción inicial tras el tocamiento inapropiado fue "de absoluto terror". "Estaba muy, muy confusa", dijo la mujer.

Estaba muy, muy confusa

El incidente se produjo cuando Corrigan y su madre, Sari Young, posaban para una foto oficial, cada una a un lado de Bush padre, quien supuestamente aprovechó el momento para tocar el trasero de la entonces adolescente.

Los hechos tuvieron lugar, de acuerdo con el relato de Corrigan, en noviembre de 2003 durante un evento celebrado en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Texas al que la joven acudió en compañía de su padre, quien trabajaba para la institución.

¿Qué puede decirle una adolescente al expresidente de los Estados Unidos? ¿Tío, no deberías haberme tocado así?

Durante la entrevista, Corrigan se preguntó: "¿Qué puede decirle una adolescente al expresidente de los Estados Unidos? ¿Tío, no deberías haberme tocado así?".

Según el artículo, hasta siete personas, incluidos miembros de la familia y amigos, han confirmado a la revista que Corrigan les confió en su momento lo sucedido.