Alfred García se ha convertido —con permiso de Amaia— en uno de los concursantes más mediáticos de Operación Triunfo 2017 (TVE).

El joven de 20 años ha conseguido después de interpretar junto a Amaia City of Stars —la canción principal de la película La La Land— hacerse un hueco entre los favoritos a ganar el concurso.

Pero no es la primera vez que Alfred prueba suerte en el mundo de la canción. En 2016, este chico de Prat de Llobregat (Barcelona), participó en La Voz, el programa musical de Telecinco con la canción Waiting on the world to change, de John Mayer

El paso de Alfred por Mediaset no fue fructífero ya que ni Alejandro Sanz, ni Malú, ni Melendi ni Manuel Carrasco apretaron el pulsador para que el joven entrase al programa.

"Esto no es el final de nada. Esto es el principio de todo" dijo el triunfito tras la decepción de no entrar en La Voz. Y acertó.

En su página oficial de Facebook se puede ver la actuación.