Cachondeo con este involuntario desastre culinario

Una usuaria de Twitter ha compartido una imagen que está generando mucho cachondeo.

"Iba a comer cereales y me he equivocado y en vez de leche les he echado caldo de pollo casero", ha contado la tuitera, adjuntando una fotografía de un caldo de pollo y unos conocidos —y maravillosos— cereales.

La imagen de este desastre culinario tiene en pocas horas más de 1.700 retuits.

iba a comer cereales y me he equivocado y en vez de leche les he echado caldo de pollo casero pic.twitter.com/dXw7h60Pke 16 de noviembre de 2017

Y ha querido aclarar:

vale a simple vista no se parecen pero TENED EN CUENTA QUE ESTA MAÑANA CUANDO FUÍ A COGERLO ESTABA DORMIDA Y UNO AL LADO DEL OTRO Y ABAJO DEL TODO DESDE ESE ANGULO SON CASI IGUALES pic.twitter.com/EdaWA3sX68 16 de noviembre de 2017

Como no podía ser de otra manera las bromas y los comentarios jocosos han inundado la publicación, que ha servido para poner un debate encima de la mesa: ¿Qué se pone primero los cereales o la leche?

Mañana le echas Don Simón (? — Salma942 (@Salma9424) 16 de noviembre de 2017

Al menos no es lejía. — Jangel López⚡🐺 (@JangelTheKing) 16 de noviembre de 2017

¿Te los has comido aún así? XDDD — Choco-Silvi ♥ (@Silvi_Biscuit) 17 de noviembre de 2017

Primero la leche (o el caldo) de toda la vida xD — Kike Pérez :3 (@elcanariochico) 16 de noviembre de 2017

Al menos son unos cereales bajos en sal. — Alex Vixgeck (@AlexVixgeck) 16 de noviembre de 2017

Lo importante, ¿está rico? — Manu (っ•́ ₃ • ̀)つ 🙃 (@manufm97) 17 de noviembre de 2017