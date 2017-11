El indignado discurso de Pepa Bueno sobre el tren en Extremadura

Miles de personas se han manifestado este sábado en el centro de Madrid reclamando un tren digno para Extremadura.

Al final de la concentración, que ha tenido lugar en la Plaza de España de la capital, han intervenido el novelista Jesús Sánchez Adalid y la periodista Pepa Bueno, cuya intervención ha levantado muchos aplausos.

Bueno ha relatado cuando en los años 80 cogía el tren por la noche para viajar de Badajoz a Madrid y tardaba diez horas en llegar. "Parece un chiste, pero es la realidad", ha dicho la periodista, quien ha contado cómo una noche el tren se paró "en medio de la nada".

Cuando Bueno, que entonces era una estudiante, encontró al revisor y le pidió explicaciones, éste le contestó asegurando que "el tren está agarrotao".

"Me da mucho dolor que las historias que ahora me cuentan, que las imágenes que llegan de Extremadura, me remitan a aquel tren agarrotao. Han pasado 30 años por este país, que se ha modernizado enormemente. Y a nosotros, en el tema ferroviario, nos han dejado al margen. Ya está bien, ya está bien.

Es una enorme injusticia que a Extremadura se la haya dejado al margen de la modernización ferroviaria de España, porque España ha hecho una gran apuesta por el tren. No sólo por la Alta Velocidad, que también, pero por la modernización del tren. Nosotros no tenemos un kilómetro de AVE, no tenemos un kilómetro de tren electrificado, tenemos vías de dirección única... Y en un país que le ha vendido su modelo de Alta Velocidad a Arabia Saudí, y en un país donde es posible coger un AVE en Huesca, en la frontera con Francia, y bajarse siete horas después en San Fernando, en Cádiz. Mil kilómetros. A nosotros nos cuesta seis horas hacer 400 kilómetros. No tiene ninguna explicación".