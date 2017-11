El sonado rifirrafe entre una vidente y una espectadora

En la TDT se pueden encontrar programas de todo tipo, pero a ciertas horas sólo hay dos cosas: espacios televisivos de "llama y gana" y supuestos videntes.

En este tipo de programas el mecanismo es fácil: una persona llama y alguien le predice el futuro. Pero los espectadores que acceden a este tipo de espacios no siempre quieren pedir ayuda, sólo quieren denunciar lo que consideran "una estafa".

La última 'vidente' en sufrir una llamada hostil ha sido Maruja Zorrilla, que ha tenido que escuchar como una señora aseguraba que "no creía en esas cosas" y que en esos programas lo que se hace es "sonsacar las cosas a base de preguntas".

La mujer se despidió con un sonoro: "Adiós".

"Si no crees no llames, no te gastes el dinero, no seas tan tonta", respondió la 'vidente'.