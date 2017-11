Leiva carga contra un titular que especulaba sobre su salud mental

El cantante Leiva ha compartido en su cuenta de Twitter una amarga queja por un titular en el que se hablaba de una supuesta enfermedad mental del artista.

"Leiva habla del trastorno mental que padece", reza el titular que no ha gustado nada al exvocalista de Pereza y así lo ha mostrado en redes.

"Me parece manipulado, sensacionalista e irresponsable el titular. Hay humor en la entrevista de Icon, solo hay que leerla", ha dicho el cantante.

En la entrevista de la que se hace eco Antena 3, Leiva habla de que es un poco hipocondríaco: "Si me hago unos análisis y tardan un día en dármelos, pienso: 'Ya está, lo han visto'. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir: 'Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche".

Me parece manipulado, sensacionalista e irresponsable el titular. Hay humor en la entrevista de Icon, solo hay que leerla. https://t.co/vRjvJeN9yV — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) 16 de noviembre de 2017

