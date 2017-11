"¿Reconoce a la República independiente de Cataluña?" El periodista Jordi Évole hizo a Maduro una de las preguntas "más provocadoras" que le habían hecho ese día.

Fue durante la segunda entrega de la entrevista al presidente venezolano en el programa 'Salvados' de LaSexta, donde Maduro se mojó en todo... salvo en Cataluña .

"No me puedo meter en asuntos internos de España", respondió Maduro, que instó a que la crisis catalana se resuelva "a través del método político" y no "a golpe y porrazo".

"Si yo pudiera aportar una idea desde Venezuela, es que el asunto de Cataluña, por la sordera y los errores cometidos desde el Gobierno de España, ha configurado un juego atrancado", ha explicado.

Pero Évole no se ha quedado conforme y ha repetido la pregunta. "¿Reconoce a la República independiente de Cataluña?". Maduro no ha cedido y ha seguido en sus trece: "No me meto en los asuntos internos de España, esa es la respuesta".

Poco después, Évole reprodujo un vídeo en el que Maduro alertaba de documentos que alentaban al secesionismo de varios Estados del país para "partir a Venezuela en 20 pedazos" como "Yugoslavia". En ese vídeo, Maduro pedía "máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional".

"No lo veo yo a usted con un discurso muy por el diálogo con esos posibles movimientos secesionistas", dijo Évole.

Fue entonces cuando Maduro soltó una frase que dejó ojiplático al periodista: "Nadie puede dialogar con quien quiere dividir a un país, como Venezuela".

"Pero, pero", interrumpió Évole, "esa frase que me acaba de decir". "Yo hablo sólo de Venezuela", matizaba Maduro. "Ya, ya, pero que me ha sorprendido esa radicalidad suya cuando me acababa de hablar de diálogo en España y, en cambio, en Venezuela nadie puede hablar con quien pretende romper el país. Me ha recordado mucho a mensajes que he escuchado en según qué políticos españoles respecto a Cataluña".