Rafa Guerrero abandona 'El Chiringuito' tras sufrir un fuerte dolor en el pecho

El Chiringuito de Jugones (Mega) vivió una noche especial en la noche del sábado con motivo del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El programa presentado por Josep Pedrerol vivió una de sus noches más tensas debido a la polémica arbitral que rodeó el encuentro, que terminó con empate a cero.

Durante el espacio deportivo, el periodista José Luis Sánchez contó en exclusiva que Sergio Ramos —que tuvo que abandonar el encuentro después de recibir una patada que le rompió la nariz— rompió a llorar de impotencia en el descanso por el trato arbitral que estaba recibiendo el conjunto blanco.

Esta noticia enfureció al conocido exlinier Rafa Guerrero, tertuliano habitual del programa, que aseguró que no se creía las lágrimas del central madridista.

El tono del debate se fue elevando hasta que Guerrero se detuvo y abandonó el plató, después de decir: "No me encuentro bien Josep". A lo que Pedrerol respondió: "Rafa, no hagas bromas".

El excolegiado acudió a una de las salas aledañas donde fue atendido por el servicio médico del programa. Pedrerol también acudió rápidamente a la ayuda de Guerrero, que poco después volvió a El Chiringuito y contó que había sido una "semana difícil" ya que había tenido "problemas gástricos y de tensión alta".