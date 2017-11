Juan Carlos Rivero y Arturo Daudén Ibáñez han protagonizado una agria discusión en redes a cuento de un comentario del exárbitro sobre Estudio Estadio, el programa que Rivero presenta en TVE.

Daudén Ibáñez escribió un duro mensaje en redes, en el que se lamentaba de la bajada de calidad que, a su juicio, se ha producido en el programa. "Resulta difícil aguantar 5 minutos sin cambiar", añadía en su mensaje.

El periodista de TVE replicó con un mensaje igualmente duro, que dio pie a un explosivo intercambio de tuits:

No creo que esté logrando nada en twitter, pero me sirve para expresar con total libertad lo que pienso. No me importa tu valoración de mi calidad como árbitro. Saludos