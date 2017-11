La actriz Natalia de Molina ya no es así

La actriz Natalia de Molina ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una imagen en la que está totalmente cambiada, o por lo menos su color de pelo.

Con un simple icono de la mano a lo Stark Trek ha definido la propia de Molina su publicación en la que aparece con el pelo de color verde azulado. La ganadora de dos Premios Goya, uno en 2014 por Vivir es fácil con los ojos cerrados y otro en 2016 por Techo y comida, suele compartir en su Instagram —donde tiene más de 47.000 seguidores— muchas imágenes de sus rodajes.

Recientemente ha participado en la segunda temporada de El Fin de la Comedia (Movistar +) haciendo de sí misma junto al cómico Ignatius Farray.

🖖🏻 Una publicación compartida de Natalia de Molina (@nataliademolina) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 11:37 PST