La aplaudidísima reflexión de una madre que arrasa en Twitter por romper esquemas sobre la maternidad

Una tuitera, Carmen GMagdaleno, ha publicado una aplaudida reflexión sobre la maternidad que arrasa en Twitter.

GMagdaleno —@MagdalenaProust en Twitter— comienza así su reflexión: "Yo me preocupo por que mi hija sepa que disfruto de tiempo libre sin ella", tras lo que especifica que "cuidar bien de nuestras hijas e hijos es hacerles saber que son importantes, pero no LO MÁS IMPORTANTE".

Continúa la tuitera: "'A mamá le encanta estar contigo pero también le gusta su trabajo o salir con sus amigas'. Ese es el mensaje para educar mujeres independientes", quien especifica que "por supuesto que tenemos que ocuparnos y preocuparnos por unas personitas que no se valen por sí mismas", pero matiza que "eso implica sacrificio gran parte del tiempo, pero no martirio".

Sentencia su reflexión la tuitera: "Nosotras hemos tenido que ver a nuestras madres y abuelas destrozadas, amargadas, deprimidas, teniendo que tomar antidepresivos o ansiolíticos. Es hora de romper el círculo vicioso con nuestras hijas".

Sigue leyendo para leer el hilo completo:

Yo me preocupo por que mi hija sepa que disfruto de tiempo libre sin ella, explicarle que necesito ocio propio a parte de la familia, que tengo más objetivos vitales que cuidarla. Para que si algún día es madre no tenga que sentirse culpable por ser además persona.

Yo no le miento a Manuela. "A mamá no le queda más remedio que ir a trabajar, tengo que hacer tal o cual tarea tediosa pero preferiría siempre estar en casa contigo". No, quiero que sepa que me gusta mi profesión, escribir, leer libros, que lo necesito.