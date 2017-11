La Agencia Europea del Medicamento no estará finalmente en Barcelona, que ha sido eliminada de las votaciones en primera ronda. Una mala noticia que Carles Francino había contemplado en su comentario de esta tarde en La Ventana, titulado El modelo Nadal.

El periodista de la SER ha concitado muchos aplausos por su reflexión acerca de alegrarse de las desgracias del prójimo: "Bueno, algo parecido ocurrió hace cuatro años con el fracaso del Madrid olímpico. Ojo, no estoy hablando de las críticas a un proyecto que hubo quien consideraba incensario, faraónico, que iba a propiciar la especulación urbanística".

"No, no hablo de eso", aclara, "me refiero a la indisimulada satisfacción de algunos, o bastantes, o muchos catalanes por la derrota de Madrid, por el hecho de que era Madrid la ciudad aspirante".

Francino hace referencia a la carta que Toni Nadal ha escrito este lunes como despedida a su etapa como entrenador de su sobrino, Rafa Nadal. Y ensalza sus valores: "No puedo estar más de acuerdo con Toni Nadal; no puedo estar más de acuerdo. Por dos motivos: porque la gente que chapotea en la inquina, en regodearse en las desgracias ajenas, no sabe lo que se pierde evitándolo; y porque además un país que haga de estas prácticas una especie de deporte nacional es un país enfermo".

El periodista concluye con una dura predicción: "Así que creo que necesitamos las dos cosas: medicamentos y espíritu olímpico, como el de Toni Nadal. O acabaremos como un "reality show" de la peor estofa. Aunque bien mirado, igual es que ya estamos ahí".