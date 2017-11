Voldemort salía bailando en esta película de Harry Potter y no te habías dado cuenta

Seguro que si eres fan de la saga Harry Potter eres capaz de identificar todos los personajes de la saga, desde los aurores a los mortífagos. Seguro que también eres de los que se conoce la historia de cada una de las casas de Hogwarts, su santo y seña y sus miembros más ilustres. Sin embargo, hay un detalle en la Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) del que seguro que no te habías percatado antes.

En la que es para muchos la mejor película de la saga mágica, dirigida por Alfonso Cuarón, aparece un cuadro de Voldemort bailando. Suena surrealista, pero es cierto. El retrato del que no puede ser nombrado se encuentra debajo de la Dama Gorda cuando los miembros de Gryffindor intentan acceder a la sala común mediante el santo y seña: Fortuna Major.

Si todavía no te lo crees, compruébalo tú mismo a partir del minuto 1:18 del vídeo.

El inquietante momento tiene lugar apenas a los veinticinco minutos de la película y en él, en lugar de mostrarse consternado como los personajes de los demás cuadros, se puede ver cómo Voldemort baila totalmente ajeno al desentone de la Dama Gorda.

Sin embargo, este no es el único detalle que los productores de El prisionero de Azkaban intentaron colar a sus fans. Hace casi un año, descubrieron que Newt Scamander, el protagonistas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, aparecía también en esta película. Scamander es uno de los nombres que aparece en el Mapa del Merodeador que le entregan los gemelos Weasley a Harry para que pueda ver quién está andando por los pasillos de Hogwarts en cada momento.