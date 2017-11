Zahara celebra que 'Operación Triunfo' haya elegido una de sus canciones para la gala 4

"Compuse Con las ganas hace 12 años. Cuando la terminé sentí que había hecho algo distinto, especial y sabía que esta canción sería importante".

Zahara lo vio venir y acertó. ¡Y tanto que acertó! La canción, de su disco La fabulosa historia de... (2009), se ha consolidado como su tema más escuchado en YouTube y es el más oído en Spotify. Sólo lo supera Lucha de Gigantes, pero eso es una versión del tema de Antonio Vega que hace junto a Love of Lesbian.

No contenta con esto, la canción pasa este lunes 20 de noviembre a convertirse en parte de la historia de la televisión: el tema ha sido elegido por los profesores de la Academia de Operación Triunfo (TVE) para la gala 4. Será la canción que interpreten la favorita Amaia junto a Aitana.

Le elección del tema ha llevado a la cantante a hacer una extensa reflexión sobre la canción cuyo videoclip (que arrasa en YouTube con 32 millones de reproducciones) se grabó en una sola toma. "Me ha dado muchos dolores de cabeza. No he querido cantarla siempre, me ha dolido demasiado a veces, he estado demasiado lejos de ella como para empatizar...", escribe la artista. "Pero me ha dado cosas maravillosas también", continúa.

"Esta noche en ese programa de televisión tan popular mis dos favoritas van a cantarla. Qué emoción. Qué lejos viaja ya. Qué bonito verla llegar a tantos lugares".

El vídeo del ensayo de las dos triunfitas está lejos de conseguir el éxito del de Zahara pero va por el buen camino. En el canal de YouTube del programa de televisión española, el ensayo de las dos jóvenes se ha posicionado como el quinto vídeo más visto de los miembros de la Academia.