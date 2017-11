El exconseller Forn también asume el 155 para salir de la cárcel

El cesado conseller de Interior del Govern, Joaquim Forn, ha asegurado que acata la aplicación del artículo 155 de la Constitución en su recurso para pedir su salida de prisión, tal y como ya hicieron los exconsellers de la Generalitat Josep Rull y Jordi Turull.

En su recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Forn argumenta que el exconseller "asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia" después de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central.

Este argumento lo esgrime para tratar de convencer de que no hay ningún tipo de riesgo de reiteración delictiva: "El marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente", añade su defensa.

"Joaquim Forn acudió a la Conselleria de Interior, reunió a todo el personal, se despidió del mismo, recogió todas sus pertenencias y no volvió más a dichas dependencias", esgrime su defensa para tratar de convencer de que no hay ningún tipo de riesgo de reiteración delictiva si queda en libertad provisional.

También añade: "El marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente. A ello conduce de un modo casi inexorable la respuesta de la comunidad internacional y la vigencia de la norma".

JUNQUERAS PIDE SALIR DE PRISIÓN SIN ACATAR EL 155

También se ha conocido este martes que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido en un recurso para pedir su puesta en libertad que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern cesado no ha vuelto a actuar.

En un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, Junqueras explica que no hay riesgo de reiteración delictiva porque el Govern "no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre".

En este escrito, Junqueras sin embargo no acata de forma expresa la aplicación del 155, como sí han hecho Turull, Rull y Forn.