Ferreras estalla por las amenazas e insultos en un chat de policías municipales de Madrid: "Manada del odio pseudofascista"

"Cuando los tuits son de César Strawberry se paraliza el mundo. Si son de policías armados, no pasa nada". Así de indignado se ha mostrado el periodista de laSexta Antonio García Ferreras —en su programa Al Rojo Vivo—, por los mensajes de WhatsApp de policías municipales de Madrid que, entre otras cosas, desean la muerte de los trabajadores de su cadena de televisión y, concretamente, del propio Ferreras y de su mujer, la también periodista Ana Pastor.

"Ojalá sea ella —Ana Pastor— una de las víctimas, y el indeseable de su marido —Ferreras—", dice uno de los mensajes.

Ferreras no se ha mordido la lengua cuando se ha referido a los autores de los mensajes, una "manada del odio pseudofascista", y ha mostrado su preocupación por la "filtración de grupos neonazis en las fuerzas españolas": "Me equivoqué, no son pseudofascistas, son fascistas", ha afirmado.

Así mismo, ha dejado claro que "esta vez no son animales de bellota desde Twitter, desde el anonimato. Son policías, con arma, que siguen amenazando y no han sido suspendidos", ha protestado.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard