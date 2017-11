Indignación con el programa de Javier Cárdenas por su pregunta al secuestrador de Olot

Hora punta, el programa de Javier Cárdenas en Televisión Española, abordó en la noche del lunes el 25 aniversario del secuestro de Maria Àngels Feliu, la farmacéutica de Olot que estuvo retenida contra su voluntad durante 492 días.

En el espacio televisivo de la cadena pública presentado por Cárdenas entrevistaron fuera de plató a Sebastià Comas, uno de los secuestradores de la farmacéutica.

"¿Llegaste a enamorarte de ella?", le preguntó el reportero al secuestrado.

"Jamás. Entenderás que tendría a la pobre criatura allí dentro sin verle la cara...", aseguró el secuestrador.

"No es una pregunta baladí. Podía haber existido la posibilidad de que, igual que ella tuvo este síndrome de Estocolmo por él, él hubiera tenido cierto sentimiento de cariño por ella", aseguró Cárdenas desde plató.

Poco después, intervino en el programa el Doctor Narcís Bardalet, el forense que atendió a Feliu tras su liberación.

Bardalet aseguró que ella "se derrumbó" cuando escuchó en la radio que las autoridades habían dejado de buscarla.

Esta pregunta y el hecho en sí de que el programa entrevistase al secuestrador indignó a gran parte de la audiencia y muchos comentaron sus impresiones en Twitter.

¿Me puede explicar alguien por qué en #HoraPuntaTVE están entrevistando a un secuestrador? Y como si por hablar con ella en el secuestro tuviera menos culpa. ¿Hola? Has secuestrado a una persona. Me indigna.

#HoraPuntaTVE ¿Se puede caer más bajo? Haciendo una entrevista a un secuestrador y preguntándole si se ha enamorado de ella. Me dais muchísima vergüenza, asco y rabia #FueraHoraPuntaDeLaTv La audiencia que tenéis es la que espera ver lo que viene detrás.

Me he tenido que perder algo porque no entiendo qué hacen entrevistando a un secuestrador. #HoraPuntaTVE