La indignada reflexión de Rosa Montero sobre la víctima de 'La Manada' que ya es viral

La escritora Rosa Montero ha publicado una indignada reflexión en Twitter sobre la decisión del tribunal que juzga a La Manada, los cinco jóvenes que presuntamente violaron a una chica en los Sanfermines de 2016, de admitir a trámite el informe elaborado por un detective privado sobre la víctima en los meses posteriores a la agresión sexual.

Montero pide que se haga viral el "apoyo a la víctima", y ha exigido "verdadera justicia": "Exigir que la víctima de esa barbaridad sufra después ostentosa y públicamente y se flagele, es otra manera de culpabilizarla", reflexiona.

Así mismo, Montero ha recordado a las prostitutas, tras ver que muchos machistas "consideran putas a las víctimas": "Que quede claro que a las putas también las pueden violar. Cuando una prostituta dice no TIENE TODO EL DERECHO A SER RESPETADA", ha manifestado.

Hagamos viral nuestro apoyo a la víctima de la Manada. Qué vergüenza que se esté juzgando el comportamiento de la víctima y no los hechos: la bestial violación grupal, el escarnio en las redes, que le robaran el movil para que no pudiera denunciar. Exigimos verdadera justicia. 20 de noviembre de 2017

Exigir que la víctima de esa barbaridad sufra después ostentosa y públicamente y se flagele, es otra manera de culpabilizarla, no tan lejos de los "crímenes de honor" de los integristas, en los que la familia mata a la violada porque está deshonrada. — Rosa Montero (@BrunaHusky) 20 de noviembre de 2017

Y algo más: con el juicio de la Manada hemos hablado de que los machistas consideran putas a las víctimas.Pues bien, aprovechando la ocasión me gustaría que quede claro que a las putas también las pueden violar. Cuando una prostituta dice no TIENE TODO EL DERECHO A SER RESPETADA — Rosa Montero (@BrunaHusky) 20 de noviembre de 2017

La reflexión de Montero ha encendido un interesante debate en Twitter, en el que ha participado la propia escritora:

Aunque es muy doloroso el caso. Hay que ser prudentes. La justicia trabaja en ello. No es sensato condenar antes de que haya una sentencia. Es mi opinión, ¡eh!... — Poetweets (@juanfrancmadrid) 20 de noviembre de 2017

Querido @juanfrancmadrid, lo que dices tiene todo el sentido del mundo en una justicia ideal. Pero detrás de la admisión o no de pruebas hay una ideología. No han admitido los whatsapp de la manada y sí el detective que siguió a la victima. Eso sinceramente me parece grave — Rosa Montero (@BrunaHusky) 20 de noviembre de 2017

Admisión no tiene que ver con valoración de la prueba. Se admiten pruebas de la defensa y no de la acusación para evitar que se alegue vulneración del derecho a la defensa en una posible apelación. Es una decisión procesal, no de género. — Sol (@esedoblece) 20 de noviembre de 2017

Me parece interesante lo que apuntas — Rosa Montero (@BrunaHusky) 20 de noviembre de 2017

"Interesante", no. Es clave. No admitir 1 prueba abre puertas a un recurso por indefensión. Admitirla no significa asumir sus tesis. ¿Es mucho pedir esperar a la sentencia? De momento la Justicia ha sido exquisita con la víctima. Y ellos están presos desde el minuto 1. — Óscar Cuevas (@CuevasMoral) 20 de noviembre de 2017

