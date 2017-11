Melissa Gilbert acusa a Oliver Stone de abusos sexuales

La actriz Melissa Gilbert (Puerto Seguro) ha acusado al director de cine Oliver Stone de acosarla sexualmente en 1991 durante el casting de la película biográfica de Jim Morrison The Doors.

En un principio, Gilbert relató los acontecimientos en el programa de radio de Andy Cohen, Radio Andy sin mencionar el nombre. Mantuvo en el anonimato las acusaciones diciendo que fue humillada durante el casting de una película porque "había avergonzado públicamente" a uno de los directores.

"Ahora mismo estoy aquí contándote esta historia, sin querer decirte su nombre porque me da miedo su venganza", relató al comienzo de la entrevista radiofónica, aunque con posterioridad acabó admitiendo que la autoría de los actos correspondía a Oliver Stone. "Oh joder, fue Oliver Stone y fue durante The Doors".

Gilbert admitió entonces que el papel al que aspiraba era el de Pamela Courson, que finalmente fue interpretado por Meg Ryan. La actriz detalló también en la entrevista la escena que tenía que interpretar que, según cuenta, Stone escribió especialmente para ella. En la escena tenía que tener las manos en las rodillas y decir: "Házmelo, cariño". Según contó, Stone le dijo que lo hiciese sobre el escenario, ella se negó y abandonó la audición llorando.

"Nunca he hablado de esto [...] Todo lo que hizo fue porque dije algo que le avergonzó públicamente", contó la actriz. "Escribió esa escena especialmente para mí, porque quería que hiciese algo por él físicamente en la sala de casting. Fue horrible y humillante", añadió la actriz, quien dijo que Stone se vengó de ella y le "dolió".

La actriz publicó el lunes un tuit con el hashtag #metoo en el que daba las gracias a Andy Cohen y a todo el equipo del programa por su ayuda a "quitarse un peso de encima".

Thank you all. Especially you @Andy for helping me lift this weight off of my shoulders. #metoo #nomore https://t.co/OJJKpFdwiu