Obama felicita el cumpleaños a su vicepresidente Biden de la forma más adorable posible

Que el expresidente de EEUU, Barack Obama, y el que fuera su vicepresidente, Joe Biden, se llevaban bien era algo evidente, que no ocultaban. Se reían y disfrutaban juntos, haciendo las delicias de buena parte del mundo y dando lugar a un sinfín de memes que aún hoy siguen circulando.

Y el propio Obama acaba de rescatar uno de ellos para una ocasión especial: el cumpleaños de Biden.

ME: Joe, about halfway through the speech, I'm gonna wish you a happy birth--

BIDEN: IT'S MY BIRTHDAY!

ME: Joe.



Happy birthday to @JoeBiden, my brother and the best vice president anybody could have. pic.twitter.com/sKbXjNiEjH 20 de noviembre de 2017

Obama: "Joe, alrededor de la mitad del discurso, voy a desearte un feliz cumpl--"

Biden: "¡Es mi cumpleaños!"

Obama: "Joe".

"Feliz cumpleaños a @JoeBiden, mi hermano y el mejor vicepresidente que alguien puede tener".

En noviembre de 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, las redes se llenaron de memes como el que ha recuperado Obama, recreando conversaciones irónicas entre ellos, bromas... Todo para llevar mejor la llegada del sucesor... Que a muchos inquietó.

Obama: Did you replace all the toiletries with travel size bottles?

Biden: He's got tiny hands Barack, I want him to feel welcome here pic.twitter.com/e7NRIZ43Ww — Josh Billinson (@jbillinson) 11 de noviembre de 2016

Obama: ¿Cambiaste los artículos de baño por los pequeños diseñados para los viajes?

Biden: Tiene las manos pequeñas, Barack, quiero que se sienta cómodo.

Joe: Yes, that was me.



Obama: Please stop.



Joe: I will not stop. This room will smell so bad when he gets here.



Obama: Joe...



Joe: Nope. pic.twitter.com/49WkhsUwvr — Aaron Paul (@aaronpaul_8) 12 de noviembre de 2016

Biden: Sí, he sido yo.

Obama: Por favor, para.

Biden: No pienso parar. Esta sala olerá fatal cuando él llegue.

Obama: Joe...

Biden: Nop.

Obama: Didn't think he'd be late



Biden: I gave him the wrong address



Obama: Joe he's the president-elect



Biden: idgaf what they call him pic.twitter.com/6pQzOJY92x — Mr Sam (@Sammart123) 12 de noviembre de 2016

Obama: No me esperaba que fuera a llegar tarde...

Biden: Le di la dirección mal.

Obama: Joe, es el presidente electo.

Biden: Me importa una mierda cómo le llamen.