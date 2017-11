Ricky raja contra el jurado de 'Operación Triunfo' y se derrumba en el repaso de la gala

"Vocalmente encuentro una respuesta plana. Ha pasado un mes y no estoy segura si vas a poder dar esa emoción, esa sensibilidad, ese flow, ese ángel, esa magia..."

Fue la valoración que Mónica Naranjo hizo este lunes de la actuación de Ricky en la gala 4 de Operación Triunfo (La 1) y que le costó la nominación al mallorquín, al que luego salvaron sus compañeros. Al joven de 31 años, que cantó Madre Tierra con Mireya (nominada junto a Marina), no le gustaron mucho las palabras de la cantante que le han costado un gran cabrero y muchas lágrimas.

Este martes en la cocina de la Academia no pudo contener su ira al hablar con sus compañeros, que intentaron calmarlo. "Estoy negro y no quiero liarme... Porque cuando se me calienta la boca...", dijo el joven al que le costó aceptar la valoración.

"A mí lo que me da miedo es que si Mónica Naranjo le dice a una persona 'eres vocalmente plano', la gente en su casa va a pensar que eres vocalmente plano", continuó. "Pero tú no tienes que pensar eso, tú lo que tienes que pensar es que no eres vocalmente plano", le dijo Miriam. "Lo que no hay que hacer es tomarse estas valoraciones a pecho, no hay que olvidarse que esto es un programa de televisión".

El cabreo de Ricky vino porque este tipo de valoraciones, en su caso reiteradas, pueden hacer mucho daño a los concursantes "a largo recorrido" y recordó que Verónica de OT1 se llevó la fama de que cantaba fatal. A sus palabras le siguieron las de Miriam, que no quiso aceptar Ricky. "Se nota que el jurado ya viene predispuesto a que hay unas personas que les gustan mucho, hay unas personas que están muy abiertos a ver cómo cambian y hay unas personas que no les gustan", dijo.

La escena de la cocina tuvo lugar poco antes del repaso de la gala con los profesores de la Academia, cuando Ricky volvió a explotar. "A mí que me digan que soy vocalmente plano, a mí me mata", les dijo a Manu Guix y Noemí Galera.

"Estás diciendo que soy vocalmente plano, es una mierda, estoy en Operación Triunfo que es de cantantes... A mí que me digas que me muevo como pez en el agua, como ya me dijeron en la gala 0, a mí me da igual", les dijo. "Me toca los cojones porque es un programa de cantantes, me toca mi autoestima y más después de una semana en la que yo no quería sonar vocalmente plano en una canción que es vocalmente plana", dijo en relación al tema de Chayanne.

Después de eso hizo un repaso a todas su valoraciones desde la primera gala."Cuando en la gala 0 Mónica Naranjo me dijo que había tenido tablas, en la gala 1 me dijeron que había pasado por los pelos, ¿Qué coño hago ya? Entonces me toca los cojos", dijo entre lágrimas.

Su ira fue calmada por la directora de la Academia, quien intentó recordarle por qué estaba dentro. "¿Tú crees que entre un casting de 10.000 personas hemos cogido a alguien vocalmente plano?", le preguntó Noemí Galera. "Pues a veces tengo ese miedo", respondió el concursante.