Thalía se convirtió este lunes en la tercera eliminada de Operación Triunfo 2017 (La 1). Cepeda, el rival con el que se medía, obtuvo el 69% de los votos del público para quedarse, mientras que ella sólo recibió el 31%.

A pesar de las buenas valoraciones de su canción, Cenizas, la extremeña tuvo que abandonar la Academia. "Pase lo que pase esta noche vas a tener todo mi respeto, porque has sido trabajadora y tenaz como nadie que yo haya visto en este concurso", reconoció Mónica Naranjo. "La tenacidad, la energía y la ilusión que te he visto hacía muchos años que no la veía en nadie", añadió la juez.

Por su parte, Cepeda interpretó Dancing on my own para intentar salvarse de la expulsión. "Para mí has estado afinado y con una voz brutal", señaló Alejandro Parreño, concursante de la primera edición de Operación Triunfo y juez invitado en la cuarta gala. La profesora Noemí Galera discrepó: "Quizá no ha sido uno de tus mejores pases [...] creemos que has desafinado un poquito".

Tras la marcha de Thalía, quienes están en el punto de mira esta semana son Mireya y Marina. El jurado destacó que les faltó transmitir sentimientos en sus actuaciones, por lo que deberán trabajar esa faceta.

En el extremo contrario se situó Alfred con su Amar pelos dois, canción con la que Salvador Sobral ganó la última edición de Eurovisión. Fue elegido como favorito del público y se llevó los piropos de los jueces. También emocionaron Amaia y Aitana con su Con las ganas, de Zahara.