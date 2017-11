Todo lo que necesitas saber antes de comprar en el Black Friday

Oficialmente apenas quedan unas horas para que comience el Black Friday, el día de rebajas made in USA que tiene lugar un día después de Acción de Gracias. Esta festividad comercial se celebra en España desde 2012, tras la liberalización de los periodos de rebajas.

La fecha marcada a rojo en el calendario de los comercios es este viernes 25 de noviembre. La tradición decía que los descuentos tenían vigencia durante veinticuatro horas. Sin embargo, la congelación del consumo debido a la crisis ha llevado a muchos establecimientos a extender las rebajas no solo a lo largo del fin de semana hasta el Cyber Monday como ya se hizo el año pasado, sino a hacer ofertas durante una semana y hablar incluso de Black Week (semana negra).

Año tras año, el interés entre los consumidores aumenta, y con ello se incrementa la facturación de los establecimientos. La edición del año pasado se convirtió en el día de más ventas en la historia de Amazon.es hasta ese momento, al vender más de 940.000 productos en 24 horas.

Tiendeo.com ha realizado una encuesta que asegura que ocho de cada diez españoles tiene previsto comprar algo en esa fecha, con una inversión media de 228 euros por consumidor. Si se repite el patrón, los productos más vendidos serán moda, juguetes y hobbies y electrónica.

Para sobrevivir a esta edición del Black Friday, aquí incluimos algunas de las marcas más importantes:

- El Corte Inglés: La cadena de grandes almacenes que dirige Dimas Gimeno fue pionera en introducir el Black Friday en el país. Antes de que llegue la ansiada fecha, la empresa ofrece descuentos en productos de tecnología bajo el lema de Súper tecnoprecios hasta el miércoles 22. La compañía informa en la web de que las ofertas del Black Friday serán iguales en la tienda virtual y en los centros comerciales.

- Amazon: El principal portal de comercio electrónico ha comenzado a ofrecer descuentos el pasado lunes 20 de noviembre, en lo que denomina la Semana de Black Friday. La web que capitanea Jeff Bezos tiene previsto sacar más de 15.000 ofertas con descuentos desde el 20% hasta el 40%, hasta el lunes 27 de noviembre, Cyber Monday.

Amazon Black Friday is coming! With deals across every department and free delivery on over 100 million items. Only at Amazon. November 17th - 24th. Good times! https://t.co/w2UdkDL6ty. pic.twitter.com/M5SSTIzlMR