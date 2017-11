Catalá: "Nunca las víctimas tienen que demostrar que tienen alguna responsabilidad en la agresión sufrida"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha incidido en que las víctimas no han de ser nunca quienes demuestren que han sufrido una agresión, en relación al juicio a La Manada sobre la presunta violación múltiple a una joven en los Sanfermines, aunque ha recordado que todo delincuente tiene derecho a la defensa.

"Nunca, nunca las víctimas tienen que ser quienes demuestren que tienen alguna responsabilidad en la agresión sufrida, más bien al contrario", ha indicado este miércoles Catalá en el Pleno del Congreso.

En una respuesta a la diputada socialista Adriana Lastra sobre la intención del Ejecutivo de impulsar medidas para proteger los derechos de las víctimas de agresiones sexuales, el ministro ha sostenido que los tribunales independientes y profesionales no se dejan "contaminar por argumentos que no sean firmes y por pruebas que no sean ciertas".

Lastra ha sido muy crítica con el proceso judicial que se está desarrollando en Pamplona contra cinco acusados de violar a una joven madrileña de 18 años y ha lamentado que "cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio sea sobre la víctima".

"Estamos hartas de que las estrategias de defensa de los agresores pasen por difamar, denigrar y humillar a las víctimas con la tolerancia de los órganos que debieran protegerlas", ha subrayado.

"También de que las víctimas de salvajes violaciones múltiples y en manada se sientan solas y desamparadas", ha añadido.

Por ello, ha reclamado tanto al ministro como al Parlamento "un mensaje nítido" de apoyo a las víctimas: "Que sepan que las creemos, que no están solas, que no aceptamos de nadie que las culpabilice".

Lastra ha insistido en que las víctimas necesitan un "mensaje de esperanza" de que los poderes públicos van a hacer todo lo posible para que casos como este no vuelvan a suceder.

Catalá ha coincidido en que es necesario seguir adoptando medidas para proteger a las mujeres: "Es una auténtica prioridad tener mejores leyes para erradicar la lacra de la violencia".

"Las víctimas de agresión sexual saben que tienen a su lado a toda la democracia y a todas las instituciones y en ello vamos a seguir trabajando", ha concluido el responsable de Justicia.

