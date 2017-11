El Supremo da la razón a la banca: las hipotecas con IRPH no son abusivas

Justo una semana después de que declarara abusivas las hipotecas multidivisas, el Tribunal Supremo ha fallado este miércoles a favor de la banca. El Alto Tribunal ha dictaminado que la mera referencia de un préstamo hipotecario al IRPH no implica falta de transparencia ni es un abuso. Esto implica que no se anularán los contratos, como esperaban miles de familias afectadas.

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios se utilizó como alternativa al conocido euríbor por diversas entidades financieras españolas para calcular el valor de la cuota mensual que han de pagar los clientes. Antes de la crisis existían tres tipos de IRPH, cajas, bancos y cooperativas, que el Banco de España unificó en uno llamado IRPH entidades.

La OCU calcula que más de 500.000 personas cuentan con una hipoteca asociada al IRPH, aunque otras asociaciones de consumidores ascienden a 1,3 millones el número de afectados.

Esta ha sido la primera causa sobre una posible nulidad de una hipoteca por el uso del IRPH que ha tratado el pleno de la Sala de lo Civil. El objetivo del Supremo es unificar criterios en el sistema judicial, debido a que hay un alto número de litigios pendientes en los juzgados y no existía un uniformidad en las diferentes audiencias provinciales.

En concreto, se trata de una hipoteca de Kutxabank a 35 años, suscrita en 2014, por importe de 250.000 euros. La primera instancia y la Audiencia Provincial de Álava habían declarado nulas las cláusulas referidas al IRPH "por falta de transparencia", así como obligaban a la entidad a devolver todo el interés cobrado. El banco interpuso un recurso que este miércoles ha sido estimado.

Esta decisión del Supremo supone un jarro de agua fría para los clientes que firmaron este tipo de préstamos, que alegan que la banca les aseguró que el IRPH era más estable y seguro que el euríbor, que utilizan el 90% de las hipotecas.

Sin embargo, en la realidad los hipotecados con IRPH pagan intereses superiores a los que tienen su crédito ligado al euríbor. El IRPH Entidades de octubre de 2017 ha sido del 1,904% frente al -0,18% del euríbor. La OCU calcula que estas familias pagan alrededor de 1.200 euros anuales más que si tuvieran una hipoteca media.

"Se trata de una muy mala noticia para todas las personas afectadas por este índice. Hoy era un día clave y hemos perdido una batalla muy importante. Sin embargo, e independientemente de que esta sentencia agote o no las vías dentro del sistema judicial español (algo que todavía no podemos valorar), la guerra contra este abuso no ha terminado", ha manifestado la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa.

El texto íntegro de la sentencia se dará a conocer en los próximos días, aunque ya se ha comunicado su fallo a las partes, según ha indicado el CGPJ en una breve nota de prensa.

"Estamos deseando que se publique el texto íntegro para conocer cuáles son los argumentos. No comprendemos cómo se puede defender la transparencia de los bancos en la comercialización del índice IRPH después del reciente pronunciamiento sobre las hipotecas multidivisa", ha asegurado ​Iria Aguete, responsable del departamento de reclamaciones bancarias de reclamador.es.

Hace algunos meses, con el objetivo de dar a conocer esta problemática, miles de afectados hicieron una campaña fotografiándose desnudos bajo el lema El IRPH nos deja en pelotas y difundiendo las imágenes a través de las redes sociales.

La campaña tuvo tanta notoriedad que llegó a ser portada de la revista Interviú en septiembre, en la que dos afectadas, Toñi Tirado y Rebeca Basoa, aparecían esposadas y narraban sus historias.