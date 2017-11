¿Alguna vez imaginarías a un Superman con bigote? Desde luego que no es la primera imagen que se nos pasa por la cabeza. Sin embargo, el equipo de producción de la Liga de la Justicia se tuvo que enfrentar al reto de disimular el enorme bigote de Henry Cavill. La solución al problema ha sido un retoque que no ha gustado a todos.

Los problemas comenzaron después de que el director de la película, Zack Snyder, abandonara el rodaje tras el suicidio de su hija y Joss Wheldon retomara el proyecto más tarde de lo que Warner había previsto. Wheldon buscaba mejorar el hilo argumental y repetir algunas escenas lo que retrasó la grabación hasta meses antes de su estreno, el pasado 16 de noviembre. Esto hizo que, cuando Henry Cavill retomase su personaje como Superman, coincidiese con el rodaje de Misión Imposible 6, para la cual el actor luce un poblado bigote que, por contrato, no podía afeitarse.

El retoque digital usado para solucionarlo ha sido muy comentado. De hecho, parece que el apaño en este caso no ha quedado especialmente bien.

Aunque no se aprecia directamente en algunas escenas de la película, en los planos más cortos se puede observar como el Superman barbilampiño tiene algunas expresiones un poco forzadas. Algo que ha provocado numerosas bromas y comentarios en Twitter.

El bigote de Henry Cavill no se podía quitar sólo con efectos especiales creados por humanos...

No entiendo las quejas. No se nota apenas que le han borrado el bigote a Henry Cavill...

From a Batman News commenter... 😂



How to remove a Superman mustache the WB way:



1. Open Photoshop.

2. Click the clone stamp tool.

3. Brush off the stache for about 2 minutes by cloning other parts of the face

4. Do it frame by frame.

And you're done. pic.twitter.com/TJmI3yJuzm