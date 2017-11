Indignación con el comentario de esta mujer sobre la violación de Bob Pop

El crítico de televisión , experto en moda, escritor, bloguero y colaborador de Late Motiv—de #0—, Roberto Enríquez —Bob Pop—, contó este martes la violación que sufrió hace 25 años y lanzó una reflexión para quienes están juzgando la "vida normal" de la víctima de 'La Manada'.

El relato de Bob Pop ha estremecido a todos quienes lo han visto y se ha convertido en un fenómeno durante todo el día. Quique Peinado, colaborador de Zapeando, lo ha compartido en redes sociales y ha recibido una respuesta que le ha dejado estupefacto.

Las palabras de esa usuaria han causado muchísima indignación entre los seguidores del humorista, que no daban crédito con la reflexión:

Te digo q no ha visto el vídeo entero... y por cierto, yo anoche aluciné con @BobPopVeTV ... me he enamorado infinitamente!!! ❤️