La iracunda y viral viñeta sobre la víctima de 'La Manada' que divide Twitter

Una dibujante —@rociorainv en Twitter— ha elaborado una indignada viñeta sobre La Manada y su presunta víctima que en pocas horas ya tiene un millar de retuits y 1.200 'me gusta'.

En la imagen, un hombre defiende la presunción de inocencia de los presuntos violadores: "Hay que saber si fue consentid...". En ese momento, una mujer pega un puñetazo al individuo antes de afirmar: "Chico, con la cantidad de mierda que sueltas por la boca, que te la rompa es culpa tuya, es que vas provocando".

No he podido aguantarlo más y he preferido dibujar que tirar la mesa por los aires. Porque aún nos espera mucho sobre La manada de los cojones... #YoTeCreo #ManadaSomosNosotras #Manada #LaManada #LaManadaSomosNosotras pic.twitter.com/0rehNdNoME