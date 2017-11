La reina Letizia repite el traje del Día de la Hispanidad: juega a las cinco diferencias

Como ha demostrado en algunas ocasiones, la reina Letizia no tiene problema en reciclar prendas de su armario o repetir modelito. Sin ir más lejos, a principios de noviembre se la pudo ver con una falda que ya había lucido 13 años antes. Lo que quizá no es tan normal es que repita look con poco tiempo de diferencia, como ocurrió este martes.

Para presidir la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad en El Pardo y entregar los premios que llevan su nombre, la reina optó por un traje de dos piezas gris con flores azules diseñado por Felipe Varela, su modisto de cabecera.

El traje permanecía en la retina de muchos porque hace poco más de dos meses que se lo puso. Concretamente, lo estrenó en una fecha muy señalada: el desfile del 12 de octubre. Su estilismo varió tan poco que aquí puedes jugar a buscar las cinco diferencias.

Pasa por encima de la foto para descubrirlas. Si nos lees desde el móvil, puedes voltear el teléfono para ver la imagen más grande.

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

A continuación puedes ver más en detalle sus dos apariciones con el mismo traje:

La reina Letizia, el 21 de noviembre de 2017 en Madrid.

La reina Letizia, el 12 de octubre de 2017 en Madrid.