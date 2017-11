La tajante reflexión de Emilia Clarke sobre los desnudos de 'Juego de Tronos'

Una de las características más comentadas de Juego de Tronos es la frecuencia con la que muestra escenas de desnudo o sexo. Emilia Clarke, que interpreta a Daenerys en la ficción, ha protagonizado varias y ha lanzado una contundente reflexión sobre ellas.

En una entrevista en Harper's Bazaar, Clarke ha dicho: "Empiezo a estar bastante harta de todo este asunto. LA gente dice "oh, todas las páginas porno caen cuando vuelve Juego de Tronos"... Y yo estoy... ¿El cuento de la criada? Me encanta esa serie y lloré cuando acabé porque no podía estar sin verla".

Wait..... did I NOT tell you guys?! Um yeah. Now if he'd only bend the bloody knee there'll be no problems..... 🔥💃❄️🕺 #modragonsmoproblems #igot99problemsandjonsnowisone #whichroundsmeupto100problems #youknownothingjonsnow Una publicación compartida de @emilia_clarke el 6 de Ago de 2017 a la(s) 10:12 PDT

"Todo es sexo y desnudez", ha añadido la actriz, "hay muchas series que giran en torno al hecho de que la gente se reproduce. La gente folla por placer, es parte de la vida".